La Casa Real rechazó que el Rey sea quien reciba Javier Milei en su nueva visita a España

La Casa Real rechazó el pedido del presidente Javier Milei sobre ser recibido por el Rey Felipe VI en su próxima visita a España debido a que todos los asuntos de política exterior “los decide el Gobierno” de Pedro Sánchez.

Semanas atrás, y mediante una nota enviada por el equipo de asesores, Milei, solicitó un encuentro con el Rey para se lleve a cabo el encuentro “formal y diplomático entre ambos países, sin embargo, la jefatura de Zarzuela optó por desentenderse del asunto y desestimar el pedido.

Cuando llegó la solicitud de Milei, Pedro Sánchez había decidido retirar la embajada de España en Buenos Aires, luego de las declaraciones desafortunadas del presidente argentino durante un encuentro con el partido Vox y dirigirse a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez como una persona “corrupta”.

Según fuentes del Ejecutivo español, Zarzuela aún no se comunicó formalmente con Moncloa y dijeron que «no ha hecho falta«, debido a que todo lo referido a la Casa Real no tiene vínculo con las relaciones internacionales.

