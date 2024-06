Kicillof le respondió a Milei y se recalienta el clima con Nación: «Es un ignorante»

El gobernador, Axel Kicillof, que ya se encuentra en el país luego de su audiencia con el papa Francisco en Roma, le respondió a Javier Milei luego de que fuera agredido por el Presidente. En tanto, rechazó la represión policial a la manifestación contra la Ley Bases en el Senado.

«El enano comunista tiene recontra exigido al Banco Provincia tomándole el financiamiento», manifestó el miércoles pasado el Jefe de Estado en el discurso que brindó en la Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones (Expo EFI). Las expresiones generaron una nueva polémica y caldearon aun más la relación entre Nación y Provincia.

En declaraciones a AM 750, Kicillof este domingo dijo que “no es una provincia que tenga ni los recursos o gastos para ser derrochadora de algo. No lo hubo nunca”. Asimismo, sostuvo que “tiene una cuestión estructural con la coparticipación. Todo eso lo han recortado. Mientras nos sacan los recursos, hay cada vez más necesidades y demandas“.

Además, el Gobernador tildó de “ignorante” a Milei. “Lo que dice es mentira, no tiene un sólo argumento, además no conoce los temas, entonces o inventa o agrede. A mí me lo hace personalmente, pero yo no entro en chicanas, el problema es con los maestros, con los que se toman el bondi, con la seguridad. Toda la responsabilidad es de él, y la poca recaudación que hay, es por la crisis que va generando”, indicó.

“Lo que tiene que hacer es devolverle a la provincia y a todas las provincias los recursos que legalmente les sustrajeron”, insistió Kicillof.

Por otra parte, el mandatario provincial cuestionó la violenta represión en el marco del tratamiento de la Ley Bases en el Senado. El ataque impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo más de 30 detenidos que fueron acusados por delitos graves e incluso antes de ser indagados fueron trasladados a cárceles federales.

“Estoy escandalizado por lo que ha intentado hacer el gobierno”, afirmó el Gobernador. “Venimos de una etapa de marchas multitudinarias: la marcha de las mujeres, la de las universidades, los trabajadores. Todas las machas fueron pacíficas y democráticas y con muchísima gente. La de las universidades fue de las más grandes de los últimos tiempos y no hubo ni un episodio de violencia, porque lo que se intenta es justamente repudiar los discursos violentos. Que haya presos por manifestarse en democracia es un espanto”, añadió. Luego pidió que esta situación “finalice inmediatamente” y exigió: “Inmediata libertad a quienes se llevaron presos”.

A su vez, consideró como “inadmisible que el gobierno hable de golpe de Estado o terrorismo”, y explicó: “Fue una manifestación a la que asistieron muchísimos sectores, mucha gente movilizada espontáneamente. No sé de qué están hablando. Es una aberración caracterizarlo de esa manera”.

«Es muy evidente que están intentando convertir una posición democrática en una victimización que no ocurrió ni existió. Quieren plantear fantasmas, es muy feo y muy triste ver a un gobierno denunciar golpe de Estado y terrorismo en una marcha pacífica”, aseguró.

Gentileza de Revista La Tecla.-