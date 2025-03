Kicillof anunció medidas para reconstruir Bahía Blanca: invertirán 273.000 millones

Kicillof también insistió en que es “importante” que pueda reunirse con el presidente de la Nación, Javier Milei, y enfatizó que cualquier contribución que la Nación esté dispuesta a hacer será bienvenida.

El mandatario se encuentra en Bahía Blanca, donde brindó una conferencia de prensa junto al intendente local, Federico Susbielles, y varios miembros del gabinete provincial, como los ministros de Economía, Pablo López; de Gobierno, Carlos Bianco, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el titular de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), Alberto Sileoni.

Kicillof anunció que habrá créditos blandos para familias y empresas que necesiten ayuda para recuperarse del desastre. Además, a través del programa Provincia Compras, del Banco de la provincia de Buenos Aires (Bapro), los bahienses podrán comprar electrodomésticos y otros artículos en 36 cuotas. El programa tendrá un impacto de 36.000 millones de pesos, dijo.

Otro anuncio de Kicillof fue que el impuesto inmobiliario urbano no se cobrará en Bahía Blanca por un año, y que no se cobrará la primera cuota de la patente de automotores, y luego los dueños de vehículos afectados no deberán pagar por un año.

Además, la Provincia se hará cargo de los boletos del transporte público en la ciudad durante un mes.

También habrá una línea de subsidios no reembolsables para los hogares de menores ingresos afectados por la inundación, por un monto de $ 800.000. Se calcula que son unos 33.000 hogares.

En lo que hace a la educación, informó que se proveerán unos 7000 kits escolares con mochilas, también guardapolvos, y se comenzará “inmediatamente” a reparar los edificios escolares afectados. “Va a llevar un tiempo; nuestra idea es poder abrir las escuelas y luego ir recuperando paulatinamente las actividades escolares plenas”, anticipó Kicillof.

En el área de salud, el mandatario bonaerense dijo que se enviarán insumos para garantizar el funcionamiento del hospital bahiense y que se repararán tanto la infraestructura como el equipamiento. “Estimamos que esto va a suponer una inversión de 22.000 millones de pesos” y también se podría construir infraestructura nueva, anunció.

Por otra parte, desde los ministerios de Desarrollo de la Comunidad y de Vivienda se entregarán materiales de construcción para quienes deban reparar o reconstruir sus casas, y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu) trabajará en la reparación de alumbrado, pavimento y otros elementos de infraestructura pública.

Además, junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, está trabajando en la reconstrucción de puentes y del canal Maldonado, una obra que insumirá una inversión de 80.000 millones. Y se destinarán unos 75.000 millones de pesos a la reparación de infraestructura urbana en general.

Kicillof también destacó: “En todas las etapas necesitamos la colaboración del gobierno nacional”. Y remarcó que los recursos que se requerirán para reconstruir la ciudad son “impresionantes”.

La Provincia invertirá unos $ 273.000 millones en total en la implementación de todas estas medidas, precisó el mandatario provincial.

Además, confirmó que los 10.000 millones de pesos solicitados a la Nación para contribuir a la reconstrucción de la ciudad ya fueron girados por el gobierno nacional y la Provincia los enviará al municipio.

Antes de que Kicillof realizara sus anuncios, el intendente Susbielles hizo un repaso de la situación y del proceso de normalización en que se encuentra el distrito. El gobernador destacó que la reactivación de la ciudad se está dando “muy rápidamente”.

“Esto no es un castigo bíblico ni una película de terror, sino que es producto del cambio climático”, dijo Kicillof. “Estos eventos hay que preverlos y hay que estar preparados.”

“Sin Estado no hay respuesta. Y sin obra pública no hay solución a un tema como éste”, señaló también el gobernador.

Gentileza Revista La Tecla. latecla.info