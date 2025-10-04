Kicillof activó el WhatsApp y envió un kit de campaña a los intendentes peronistas

El Gobernador retomó la actividad en el grupo que comparte con los jefes comunales y les compartió materiales de cara a la elección del 26. «Les pido que no bajemos los brazos», expresó el mandatario.
Según pudo conocer La Tecla, el Gobernador bonaerense activó el grupo de WhatsApp con un mensaje a los caciques del oficialismo. El objetivo es darle un empujón para que refuercen la actividad en los territorio para acompañar la candidatura de Jorge Taiana.
«Compañeros y compañeras, estamos entrando en la recta final hacia las elecciones del 26», les dijo Kicillof en el mensaje que mandó. Asimismo, manifestó que «les comparto diferentes materiales que hicimos para esta etapa».
En ese aspecto, les dijo: «Van a encontrar unos flyers con la bajada a cada ciudad de nuestro mensaje general de campaña, sería bueno el sábado lo publiquen en sus redes y compartan». También expresó que es «para salir a la calles y la militancia, hicimos diferentes contenidos para que puedan producir».
El mandatario les compartió dos links con archivos en los que hay archivos diseñados para imprimir remeras, pasacalles, volantes y afiches. Además, contiene decenas de imágenes en las que se encuentra la figura del Gobernador junto a Taiana y el intendente de cada distrito de Fuerza Patria.
Kicillof culminó el mensaje con un saludo: «Les mando un abrazo a todos y les pido que no bajemos los brazos y salgamos a abrazar a todos y a militar para que nos representen en el Congreso«.
Al margen de que por ahora nadie sabe quién se hará cargo de los gastos que lleven imprimir los materiales, los intendentes recibieron bien el mensaje en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei se encuentra en su peor momento. De este modo, el peronismo buscará sacar una tajada importante en la pelea que se libra para meter legisladores en el Congreso.
Al respecto, este viernes, Kicillof brindó declaraciones a Canal 8 Stream de Mar del Plata, y contó que fue «una muy buena reunión». Además, detalló que fue «relativamente breve, una hora y media, pero hablamos un poco de la campaña, de octubre, hablamos de cómo venimos. Yo creo que hay preocupación de todos nosotros».
«La verdad que le pone muchísimo espíritu a una situación tan injusta. Además, es lo que es en la historia argentina», remarcó el mandatario sobre la expresidenta en una respuesta breve y en la que eligió profundizar sobre la situación del país.
En cuanto a la situación de Espert y su vinculación con el narcotráfico, el Gobernador afirmó: «Lo único que digo es que tiene que dar explicaciones verosímiles, plausibles, que expliquen que no hubo dinero narco o vinculado al narco que haya ido a una cuenta de él o a su campaña».
Luego, lanzó: “Empezaron a hablar todos los que formaron parte de su campaña diciendo que faltaba plata. Lo dijo Lemoine, que Espert se llevó plata de la campaña. Miren: Lemoine, la justicia de Texas, la secretaria de Lemoine, Fred Machado. La vocera de Espert. Nadie de esos es kirchnerista. Y están hablando a cara descubierta”.
Asimismo, Kicillof todavía atraviesa el trago amargo de lo que aconteció en el Senado bonaerense al no poder contar con la aprobación del proyecto de endeudamiento. Las diferencias con el bloque oficialista y los pedidos de la oposición nuevamente le jugaron una mala pasada y se estira la definición de una ley clave para la gestión provincial.
