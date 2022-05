¿JUEGAN CON LA NECESIDAD DE LA GENTE, O SON IDEAS MÍAS?

Un grupo empresario ofrece a los trabajadores de Criave que solo trabajen la mitad de ellos, porque la cantidad de pollos para faenar sería la mitad de lo que estaban haciendo diariamente y ganarían entre 400 a 500 pesos por día, algo que les daría un sueldo de entre 10 mil y 11 mil pesos.

Entre la gente hay tristeza, hay bronca, hay impotencia. Lo sabemos porque (como casi todos), tenemos amigos que laburan allí. Hay un sentimiento generalizado de tristeza y de incertidumbre.

Ayer, se pasó la asamblea a un cuarto intermedio para hoy, miércoles 23 y hoy se decidirá qué les responden a esos empresarios.

Por supuesto que para el punto de vista de un empresario (no de todos), si se puede pagar menos, van a querer pagar menos, pero esto (para mi punto de vista que puede estar errado) es jugar con la necesidad de la gente y no me gusta. Me parece bajo, me parece desleal y es como darle migajas para que se conformen y que vuelvan a trabajar. Repito, desde mi punto de vista que puede no ser el acertado, pero me hago cargo de lo que pienso y nadie me hará cambiar este pensamiento y esta tristeza que siento por la situación de mierda a la que se llegó. Acá no hablamos de números fríos, acá estamos hablando de gente laburante que tiene familia, que tiene hijos chiquitos; gente que quiere trabajar y que no tienen la culpa de esta situación.

Ojalá que las ofertas para retomar la actividad sean mejores, por todos y para todos!!!

Carlos Zampini

