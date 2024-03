Juan José Campanella vuelve a dirigir en “La ley y el orden: UVE”, la temporada 25 llegará a América Latina

“No puedo creer que hayan pasado 25 años. No puedo imaginar el final del programa, y no puedo imaginarme no emprender este viaje con mi elenco, mi equipo”, estas fueron las palabras de Mariska Hargitay, la protagonista de La ley y el orden: UVE (Unidad de Víctimas Especiales) que estrenará su temporada 25 el próximo junio. Es que hay series que no quieren terminar nunca y los espectadores cumplen un rol clave en este deseo. Así es como esta ficción ya forma parte de la historia de la televisión con su trama original y todas sus derivaciones.

Por su parte, Netflix ha incorporado recientemente a su catálogo las temporadas 6, 7 y 8 de La ley y el orden: UVE, justo a tiempo para coincidir con la celebración de su vigésimo quinto aniversario en la televisión estadounidense. Esta producción, que ha marcado un antes y un después en el género policial y dramático, sigue atrayendo a una amplia audiencia gracias a su tratamiento sensible y profundo de temas tan complejos como la agresión sexual y la violencia de género.

La elección de estas tres temporadas en específico responde a su relevancia dentro del arco argumental global de la serie, ofreciendo a la audiencia historias que abordan desde crímenes imitando a populares videojuegos hasta problemáticas de justicia social. “La habilidad para explorar temas de actualidad”, según palabras de Dick Wolf, creador de la franquicia televisiva, ha sido una clave para mantener su éxito y relevancia a lo largo de los años.

La ficción original, titulada La ley y el orden, se estrenó por primera vez en 1990, y estuvo al aire durante la duración de 20 temporadas ininterrumpidas. En su momento, era la única grabada completamente en la Gran Manzana. Su vigencia también se debe a los seis spin-offs que tuvo la historia original. Uno de ellos es La ley y el orden: UVE, que terminó convirtiéndose en la más longeva, superando así a su progenitora y mentora.

«La ley y el orden: UVE» anuncia su temporada 25, alcanzando un récord de longevidad televisiva. (Créditos: Universal TV). «La ley y el orden: UVE» anuncia su temporada 25, alcanzando un récord de longevidad televisiva. (Créditos: Universal TV).

Mariska Hargitay, en su rol de la capitana Olivia Benson, continúa siendo el corazón emocional de la historia, complementada por un equipo de personajes que han evolucionado a lo largo de los años, incluyendo al detective Elliot Stabler (Christopher Meloni), entre otros. Este elenco ha permitido explorar una amplia gama de dilemas morales y legales presentes en cada episodio. La diversidad de talento enriqueció la narrativa, permitiendo una exploración más profunda de casos inspirados en eventos reales, modificando a los responsables y las víctimas para la televisión.

Un argentino entre los directores

El regreso de Juan José Campanella como uno de los directores estelares potencia aun más el anuncio de la temporada 25 en América Latina (para junio de este año). El cineasta argentino estuvo detrás de “Duty to Report”, el episodio 542 de la entrega actualmente en emisión de Estados Unidos. Además, el ganador del Oscar por el film El secreto de sus ojos fue el encargado de dirigir el episodio 500, allá por octubre de 2021. “Me llaman para capítulos que son muy importantes”, dijo en una pasada entrevista con Infobae y agregó: “Fue para mí el primer programa de la televisión del prime time que trabajé en mi vida, por eso es como volver con los amigos, una reunión de la secundaria. Ya a esta altura somos amigos con Mariska Hargitay y el que es productor ahora, era mi asistente de dirección hace 20 años, así que, es realmente volver a una familia y un equipo que se quiere mucho”, reflexionó.

Juan José Campanella retornará a la dirección en la nueva entrega de «La Ley y el orden: UVE». (Créditos: NBC/Heidi Gutman). Juan José Campanella retornará a la dirección en la nueva entrega de «La Ley y el orden: UVE». (Créditos: NBC/Heidi Gutman).

El interés por este drama policial no solo radica en su propuesta narrativa y en su capacidad para visibilizar casos de abuso y agresión sexual de manera respetuosa, sino también en cómo ha logrado adaptarse y evolucionar con los tiempos. En palabras de los creadores, el secreto de su longevidad y relevancia se debe a su capacidad para “resonar con temas de actualidad y humanidad universal”, consiguiendo así una conexión genuina con su audiencia.

“La ley y el orden: UVE” y la inspiración en casos reales

Muchos de los eventos que se relataron estaban inspirados en casos reales que se dieron a conocer en los medios de comunicación. Asimismo, se hacían algunos cambios con respecto a los responsables y las víctimas. Los lanzamientos seleccionados en Netflix ofrecen una ventana a una era particularmente interesante de La ley y el orden: UVE, con casos intrincados como el de “un asesino en serie” cuyos crímenes parecen imitar a un popular videojuego, desafiando a Benson y a su compañero Stabler. La elección de estas temporadas encapsula la esencia de la serie, caracterizada por su intensa confrontación de la violencia de género y la indomable búsqueda de justicia por parte de sus protagonistas.

Campanella tiene un vínculo estrecho de amistad con la protagonista de «La ley y el orden (UVE)». (Virginia Sherwood/NBC/Universal TV). Campanella tiene un vínculo estrecho de amistad con la protagonista de «La ley y el orden (UVE)». (Virginia Sherwood/NBC/Universal TV).

Con la llegada de estas temporadas a Netflix, se abre la posibilidad para que nuevas audiencias descubran o redescubran esta emblemática serie, y para que los seguidores de largo plazo revivan algunos de los casos más impactantes y memorables que han definido su trayectoria. Según los planes actuales, el equipo liderado por el estimado personaje de Olivia Benson continúa resolviendo nuevos casos, protegiendo historias vulnerables, a medida que el mundo cambia y se presentan nuevos desafíos sociales.

La ley y el orden: UVE sigue siendo un referente en el tratamiento de temas delicados dentro del marco de la ficción televisiva, apelando a la sensibilidad, el empoderamiento y la justicia como pilares fundamentales de sus historias. A esto se suma el peculiar efecto sonoro “tun-tun” al final de cada segmento, un sello distintivo que, según Mike Post, se inspira en el sonido de una celda al cerrarse, resaltando su influencia cultural a lo largo de dos décadas.

La temporada 25 se verá a partir de junio de 2024 mediante la plataforma Universal+ y el canal Universal en países de Latinoamérica.

Nota de María Eugenia Capelo, gentileza de Infobae.-