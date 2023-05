Juan Grabois lanzó su candidatura presidencial con guiños a Cristina Kirchner, pero pidió que haya PASO en el Frente de Todos

El dirigente de la CTEP reclamó “representatividad” en la fórmula nacional del oficialismo o, según advirtió, pedirán una interna o se presentarán “por afuera” del espacio. “No queremos diputados”, resaltó.

Ayer viernes, unas tres mil personas, la mayoría jóvenes, llegaron desde distintos puntos del país y llenaron el microestadio de Ferro, escenario de épicos partidos de básquet en los años ‘80, un deporte por el que el propio Juan Grabois siente especial atracción. Justamente lo hicieron para apoyar el lanzamiento de la candidatura del fundador de la CTEP entre banderas con la cara de Perón, de Maradona, de San Martín, de Machuca Güemes y del Gaucho Gil.

“Argentina Humana – Juan 23″ fue el eslogan principal de la presentación Grabois para la contienda electoral, con la triple T como subtítulo indicativo de los ejes principales de su eventual gobierno: Tierra, Techo y Trabajo.

“Esto no es un simulacro, no estamos jugando al truco, acá hay un candidato a Presidente”, avisó Grabois y estalló el estadio de Ferro. “Escuchen corran la bola esta es la banda de Cristina y Maradona, la Patria grande está de pie y que no quede un solo pibe sin comer, vamos a dejar la vida militando sin parar tierra techo y trabajo y un gobierno popular”, cantó el público.

“Vamos a hacer realidad lo que ayer dijo Cristina que era su gran esperanza”, anticipó Grabois, en referencia a los dichos de la vicepresidenta el jueves por la noche en el programa Duro de domar, por C5N. “Y nosotros, las hijas, los hijos de la generación diezmada, vamos a tomar la posta. Junto a los nuevos descamisados y la juventud vamos a tomar la posta”, se hizo cargo el dirigente.

Sobre su relación con la Vicepresidenta, Grabois confesó: “Cristina es la madre de muchos militantes. Es la madre política. Pero yo tengo otra madre. Las barriadas, el movimiento social. Tenemos madres y de la madre no se reniega. Aunque me quisieron cambiar la madre por Matilde Menéndez. Cristina es para mi, lo hablé con ella, es como una tía. Es una tía que conocí cuando el viento soplaba para otro lado”.

Grabois repitió algo que ya ha dicho en las últimas semanas. “Vamos a ganar las PASO porque va a haber PASO y vamos a garantizar la más fuerte batalla contra la derecha rancia neoliberal que está con el cuchillo entre los dientes esperando”, remarcó. La multitud le devolvió el clásico grito de “Patria sí, colonia no”.

Juan Grabois estuvo acompañado por militantes que apoyan su candidatura. Juan Grabois estuvo acompañado por militantes que apoyan su candidatura.

En ese sentido, el dirigente social advirtió: “O estamos colectivamente representados en la fórmula, nos dan la PASO o vamos por afuera. No hay otra. No queremos diputados. Tenemos un proyecto de país y vamos a pelear.

Acompañado por diversos dirigentes, legisladores y referentes de la cultura desde las gradas, Grabois advirtió que las encuestas que circulan sobre posibles candidatos no reflejan la intención de voto real: “Los encuestadores de ellos no llegan a los barrios nuestros, se cagan todos antes de entrar”.

Grabois, vestido discretamente, con buzo gris y jean azul, salió al escenario cerca de las 20. “Le agradezco al Indio Solari su gesto de cercanía. Él dice que el futuro está en nuestras manos. Ya no es más el futuro, es el presente lo que está en nuestras manos. No hay más excusas para esquivar la responsabilidad histórica que nos toca, no hay más excusas porque la persecución despiadada contra Cristina nos obliga a tomar el bastón de mariscal. Nos lo pide ella y nos lo pide la Patria. Tenemos que dar las batallas que tenemos que dar”, destacó.

A pesar de que aclaró ahora está con “el traje de candidato”, dando a entender que tiene que comportarse con sus dichos, fue muy crítico con algunos integrantes del gobierno de Alberto Fernández. “Necesitamos que el movimiento nacional deje de estar secuestrado por equilibristas del poder y por neoliberales mal disfrazados. Tenemos que rescatar del secuestro al movimiento nacional. El movimiento cuyo núcleo esencial es el peronismo pero que le excede; latinoamericanista, distribucionista y popular”, advirtió.

E hizo una referencia de la cardiología. El flamante presidente del Frente Patria Grande dijo que el peronismo no puede tener “dextrocardia”. “¿Saben qué es?”, le preguntó a la gente. Alguien le gritó. “No, vos sabés”. Y entonces explicó: “Es tener el corazón en el lugar equivocado, a la derecha. (El movimiento peronista) No puede seguir teniendo el corazón a la derecha. Eso es una enfermedad del movimiento nacional. Y si la sigue padeciendo se nos va a morir. Porque como dijo Evita siempre, ‘será revolucionario o no será’”.

Una multitud apoyó el lanzamiento presidencial de Juan Grabois. Una multitud apoyó el lanzamiento presidencial de Juan Grabois.

Luego, apuntó contra Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de la Nación. “Están viviendo en un termo y no se dan cuenta la profundidad de la crisis que vivimos. Venía con ganas de no pelearme con nadie. Qué feo que se equivocó la ministra. Qué terrible esa frase ‘con los chicos no’. Y se las dice a las mamás, a los papás y trabajadores de los comedores cuando en Argentina tenemos el 60% de pibes pobres”, protestó, en referencia a lo que Tolosa Paz dijo sobre que las mujeres que van a protestar a la sede de la cartera que conduce fueran con sus hijos.

Grabois se enojó. Levantó la voz y le habló directamente a la Ministra. “¿Qué te pasa? ¿O pensás que sos vos la que sostiene la vida de esos pibes y no nuestros compañeros y compañeras? Lo más terrible es que es hipócrita. Después se andan sacando fotito con los chicos pobres”.

También criticó, aunque brevemente, al ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, a pesar de que Cristina Fernández de Kirchner lo “retó” públicamente en su discurso en La Plata al decir que no se le podía pegar con el bastón de mariscal a los propios compañeros.

Sin embargo, Grabois escupió algo de fuego cuando destacó la presencia de Fernanda Miño, la primera villera en llegar a una secretaría de Estado (la de Integración Socio Urbana). “Nuestros adversarios, la gente de Sergio Tomás… hoy fue una vecina de San Isidro a reclamar por un caño de agua y la presidenta de Aysa (por Malena Galmarini) la mandó a hablar con Fernanda. Metete conmigo Sergio”, elevó la voz.

Ofelia Fernández en el lanzamiento oficial de la candidatura de Juan Grabois. Ofelia Fernández en el lanzamiento oficial de la candidatura de Juan Grabois.

“Tenemos un proyecto para casi todos”, remarcó Grabois. Y explicó: “Porque hay un 1% al que lo vamos a enfrentar para que ceda a sus privilegios, de eso no hay escapatoria, nadie los quiere meter presos, ni confiscarlos, pero si se la han llevado en pala siempre, algo tienen que ceder. Y la verdad es que la alta burguesía no cede por altruismo, cede cuando tiene al pueblo respirándole la nuca”.

En el evento se hicieron presentes: Ofelia Fernández, legisladora porteña por el Frente de Todos; Juan Monteverde, de Ciudad Futura y candidato a intendente de Rosario; Mario Secco: intendente de Ensenada; María Luz Alonso:, diputada provincial de La Pampa; Daniela Vilar, ministra ambiente Provincia de Buenos Aires; Pedro Rosemblat, precandidato a Jefe de Gobierno CABA; Tato Giles, subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio de Interior; Emilio Pérsico: Secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, referente del Movimiento Evita; Leonardo Grosso:, diputado nacional; Lucila de Ponti, diputada provincial de Santa Fe; Eduardo Tognoli, diputado nacional.

Además, participaron Ignacio Rico; Mariel Fernández, intendenta de Moreno; Jonathan Thea, del Movimiento Evita; Adriana Grana, diputada de PBA, Dolores Etchevehere; Federico Nanzer y Zaida Schmaruk, del Partido Comunista; Víctor De Gennaro y Claudio Lozano, de Unidad Popular; María Bielli legisladora de la Ciudad; “Cachorro Godoy”, de CTA-Autónoma; Carla Guadensi, de FAT-PREN; Matías Zalduendo: UTE y CTA de los trabajadores.

También participaron Juan Carlos Alderete, dirigente de CCC; Daniel Menéndez, de Barrios de Pie; Nahuel Beibe, de la corriente Martin Fierro; Sergio Sánchez, del MTE; Dina Sánchez, de la UTEP; “Toto” Marcioni, de Pueblo Unido; Luis Caro, de Movimiento de Empresas Recuperada; “Lito” Borelo, de los pibes; Juan Reardon, Vía Campesina. En representación de la Iglesia, estuvieron los padres “Toto”, “Charly”, “Tano”, Pedro Baya Casal, Juan Manuel Rega y Enrique Palmeyro, mientras que, del ámbito de la cultura participaron Bruno Arias, Carlos Belloso y Mario Santucho. Asimismo, Gerardo Ferreyra, Mabel Careaga y Héctor Franciseti presenciaron el evento.

Nota de Fernando Soriano gentileza de Infobae.-