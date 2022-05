«Irritación en piel y mucosas»: el cuadro de las personas intoxicadas tras los allanamientos a CFK

«Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva re exposición al mismo ambiente. Por esa razón mi representada decidió no regresar a ese departamento», explicó Beraldi en un comunicado publicado en la página oficial de la ex Presidenta.

Además, el abogado de CFK señaló que lo incautado no tiene relación con la causa de Bonadio: «No sólo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que, además, son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación». Nota de MinutoUno.-