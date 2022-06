Interrupción e incertidumbre en el shipping. -La geopolítica, las interrupciones de la cadena de suministro, las regulaciones, las perspectivas del mercado y las incertidumbres fueron temas que dominaron la sesión final del Foro de Armadores de TradeWinds en Posidonia, con una gran cantidad de nombres de los principales armadores.

Sin embargo, la sesión comenzó desde el lado de los inversores con comentarios de Andrian Dacy, el jefe del Grupo de Transporte Global de J.P. Morgan Asset Management, pidiendo precaución a pesar de todas las ganancias que la industria está disfrutando actualmente. «Hay nubes en el horizonte y no se equivoquen, llegarán», dijo a los panelistas.

John Coustas, presidente y CEO del propietario griego de portacontenedores Danaos, dijo que la industria «afortunada o desafortunadamente» se beneficiará de la situación actual, comparando el mercado con los bienes raíces, donde todo se trata de ubicación, ubicación, ubicación, pero en el shipping es «interrupción, interrupción, interrupción, y tenemos mucho de eso desde todos los aspectos, creo que más de lo que puedo recordar al menos en mi vida», señaló.

Además del Covid y las incertidumbres geopolíticas actuales, Coustas señaló las reglas ambientales que, para él, nadie sabe cómo se desarrollarán, y un aumento dramático en los costos del combustible. «Una cosa es segura, van a ser negativos en términos de oferta», dijo.

Evangelos Marinakis, presidente y fundador de Capital Maritime & Trading Corp, dijo que cree que lo peor está detrás del sector de los petroleros, con la apertura de China hacia fines de año, especialmente para los buques más grandes, pero también reflexionó sobre el sector de contenedores diciendo que, comparar las tarifas más bajas con las tarifas altísimas actuales es un error. «No estoy diciendo que lo que hemos visto en el mercado spot sea realista y continúe para siempre, pero, por otro lado, algunas tarifas de período de cinco, siete o diez años creo que son realistas y es algo que esperamos que continúe».

Para Harry Vafias, CEO de Stealth Maritime, es la primera vez desde 2008 que todos los segmentos del shipping, con la excepción de los VLCC, están funcionando bien. «Estamos en el punto en el que todos los diferentes factores apuntan a un mejor mercado que se mantendrá por algún tiempo», remarcó.

Angeliki Frangou, presidenta y directora ejecutiva del gigante naviero griego Navios, dijo que era optimista sobre los mercados de transporte marítimo para graneles secos y petroleros, pero por diferentes razones. La guerra en Ucrania es un factor positivo para las toneladas-millas. «Hay múltiples materias primas y la interrupción es enorme. Eso se suma a toneladas-millas, lo cual es muy positivo para nuestra industria», mientras que, por el lado del mercado petrolero, observó un aumento general en el consumo de petróleo que contribuye a una perspectiva más positiva.

La invasión de Ucrania y las sanciones a Rusia también fueron temas clave puestos sobre la mesa para la discusión, y los panelistas se les preguntó si moverían carga rusa.

«Las sanciones no son claras, hay muchas zonas grises. Esto solo crea problemas», subrayó Vafias, y agregó que su compañía no tiene una regla para no tomar carga rusa, «pero los chequeos a veces toman días y el consejo de nuestros abogados no siempre es blanco y negro y eso es un problema».

«Es bueno tener un anuncio de que nuestra flota no transportaría petróleo ruso. Tal vez muchos lo apreciarían y tal vez como una promoción para la publicidad de nuestras empresas, pero creo que esto es una tontería, tan simple como eso», resumió Marinakis de Capital.

Sostuvo que sancionar el petróleo ruso, que luego se vende a compradores chinos e indios a un precio con descuento, es el movimiento equivocado. «Están comprando este petróleo y exportando (productos) a Europa a precios altísimos, y nosotros pagamos por ello. Así que al final del día, nos penalizamos a nosotros mismos».

Desde el punto de vista de Dacy, hay una lucha de valores donde actualmente hay una voluntad política de pagar el precio más alto contra la agresión rusa, pero trae incertidumbre, apuntando al grano ucraniano y un posible aumento de los precios agrícolas, que podría tener no solo un impacto económico sino político. «Me pregunto cuál es la voluntad política en ese momento para apoyar las sanciones. Creo que podemos ver muchos desafíos políticos en el horizonte y hasta cuándo los valores finalmente superarán las realidades económicas y de necesidad justa», advirtió.

Aunque Coustas y Danaos no tienen comercio con Rusia, afirmó que las sanciones se han diseñado con un mensaje político sin analizar el efecto real del costo. Recordó que la interrupción en la forma en que se ha creado por las sanciones solo ha aumentado el precio del petróleo, ganando Rusia al menos el doble de lo que ganaba antes de la guerra. «No entiendo qué tipo de sanción es esa».

Mirando hacia el futuro a las nuevas construcciones, la mejora de la flota y los combustibles alternativos, Frangou de Navios dijo que para el shipping es un proceso gradual y continuo. «Tienes que mejorar tu flota, tienes que tener buques más modernos, buques más eficientes en el consumo de combustible. Y no olviden que hasta que encontremos el combustible real que usaremos, debemos tomar medidas graduales para mejorar y mirar hacia adelante en un proceso paso a paso».

Para Marinakis, es importante optar por los nuevos buques que pueden enfrentar regulaciones en un futuro cercano, con el GNL como el combustible de elección por ahora. «Vemos que el GNL será el combustible durante los próximos 10 a 15 años. Por supuesto, hay muchas discusiones sobre los buques que pueden usar amoníaco, metanol e hidrógeno. Cómo será desarrollado no solo por los fabricantes de motores, sino también por la infraestructura que se necesita para que estos combustibles sean utilizados es algo que aún está por verse».

Danaos ordenó cuatro buques listos para metanol en Corea del Sur a principios de este año. «Es una apuesta que tuvimos que tomar», dijo Coustas, argumentando que «si no haces una apuesta, no haces nada y el shipping griego ha aprendido a aceptar apuestas siempre que fue necesario».

Para él, todavía hay incertidumbre con respecto a los posibles combustibles futuros. «Pese a lo que los políticos nos están presionando a hacer, no depende de nosotros fabricarlos y no tiene sentido empujar el transporte marítimo para que se vuelva verde cuando no hay energía verde», concluyó Coustas, destacando la energía nuclear como una de las opciones potenciales.

Con información de Splash247.

Fuente: rm-forwarding.-