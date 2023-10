Interpol busca al exsacerdote que se fugó cuando iba a recibir la pena por haber abusado de una menor

El exsacerdote Carlos Eduardo José, prófugo tras ausentarse al juicio en el que iba a ser condenado por abuso sexual de una estudiante menor de edad, es buscado por Interpol a pedido de la Justicia argentina y sobre él pesa una “circular roja” con orden de detención por agresión sexual agravada por su condición de “ministro de culto y por encontrarse en la guarda de la víctima”.

Según la notificación roja de Interpol N° A-7723/8-2023 con fecha del 29 de agosto, José es un “prófugo buscado para un proceso penal” en la Justicia argentina, a quien “se le atribuye haber abusado sexualmente de M.G.” en el domicilio de la víctima “aprovechándose del temor que le infundía ante la situación de autoridad eclesiástica y escolar que ostentaba, que le impedían consentir y resistir tales embates”.

El excura está acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por ser el imputado ministro de un culto reconocido y por encontrarse en la guarda de la víctima”, delito por el que iba a recibir una condena del TOC N°2 de San Martín el pasado 22 de agosto en los tribunales de San Martín.

No obstante, la circular no está disponible en la consulta por la web de Interpol Argentina dado que así lo pidió la Justicia, según explicaron a Infobae fuentes del caso. “Que no esté publicada no significa que no esté vigente. Los 195 países miembros tienen la notificación para la captura de esta persona. Cualquier circunstancia que requiera su documentación va a saltar el alerta en forma inmediata. Más allá de esto, hay dependencias en la Policía Federal abocadas a la búsqueda”, ampliaron.

Por otro lado, el abogado de la víctima, Héctor Silveira, solicitó al tribunal “diversas medidas ante la sospecha de que los miembros de la Iglesia Católica Argentina estarían dando cobertura al pedófilo Carlos Eduardo José para que se mantenga prófugo”, según consta en la causa.

Como fundamento de sus sospechas, el letrado aportó al expediente pruebas que demostrarían que la operación de cadera que José se practicó el 1 de junio pasado y que obligó a posponer casi tres meses la audiencia a la que después faltaría, fue cubierta por la empresa de medicina prepaga de la Conferencia Episcopal Argentina denominada “Asociación Eclesiástica San Pedro”, con lo cual “Carlos Eduardo José tiene vigente la prepaga de la Iglesia Católica en Argentina”, dijo Silveira a la agencia de noticias Télam.

“Se trata de una prepaga exclusiva para los sacerdotes en actividad, según lo dice el Estatuto de la obra social”, dijo el letrado. Esta información fue presentada formalmente al fiscal Ricardo Romero, quien la elevó al Tribunal.

El pasado 22 de agosto, los jueces Marcelo Machado, Héctor Toneguzzo y Alejandro Moramarco Terrarossa del TOC N°2 de San Martín habían convocado a la “audiencia de cesura” en la causa contra el excura por “abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado” de una alumna menor de edad, después de que el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revirtiera parcialmente su absolución por prescripción en octubre de 2022, pero manteniendo al procesado en libertad.

Ese tribunal consideró que José, de 64 años, agredió sexualmente a MG –quien ahora tiene 36 años- desde sus 11 a sus 20 años.

José ya había estado una semana prófugo en julio de 2017, cuando fue requerido por primera vez por esta denuncia y en virtud de esta actitud esquiva, la Justicia le denegó sucesivos pedidos de excarcelación o prisión domiciliaria, llegando bajo prisión preventiva al juicio de primera instancia, celebrado entre febrero y marzo de 2021.

Gentileza de Infobae.-