Hoy es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca

Buenos Aires; 5 de mayo de 2023 – Lic. Constanza Echevarría (M.N. 3718), Profesora Adjunta de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral: “La presentación de la enfermedad celíaca no tiene un patrón clínico único. Puede ser monosintomática (un síntoma) u oligosintomática (varios), e incluso variar en su nivel de severidad de expresión del síntoma: intensos, leves e incluso una presentación “asintomática” (donde el paciente no detecta nada anormal). Precisamente esta diversidad de síntomas representa un desafío para los profesionales de la salud que no están familiarizados con la enfermedad celíaca y una dificultad a la hora de la sospecha clínica y diagnóstico. ¿Por qué es tan difícil diagnosticarla? Además de haber un amplio espectro de características clínicas, éstas pueden variar a lo largo de la vida del paciente; los síntomas pueden superponerse con los síntomas del síndrome del intestino irritable; los pacientes pueden tener también manifestaciones sin síntomas gastrointestinales, o incluso pueden no presentar ningún síntoma”. “Los síntomas que pueden ser indicio de la enfermedad celíaca varían según se trate de la enfermedad celíaca clásica o no clásica. En la enfermedad celíaca clásica los pacientes presentan signos y síntomas de malabsorción, como diarrea, esteatorrea (diarrea por pérdida de grasas), anemia por deficiencia de hierro, pérdida de peso, alteraciones del crecimiento o malestar y fatiga, distensión abdominal por hinchazón e irritabilidad y alteración del ánimo. En la enfermedad celíaca no clásica, los pacientes pueden presentar síntomas gastrointestinales inespecíficos sin signos de malabsorción o con manifestaciones extraintestinales (sin síntomas gastrointestinales). Algunos pueden ser: fatiga crónica, falta de energía, migraña crónica, estreñimiento crónico en niños, manifestaciones dermatológicas (como erupcióncutánea, psoriasis, ampollas), neuropatía periférica, reducción de la densidad ósea, infertilidad inexplicable, defectos del esmalte dental, falta de apetito o saciedad precoz, ansiedad, mal humor e irritabilidad, pubertad tardía, deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, aumento de las enzimas hepáticas crónica e inexplicable”. “En adultos y niños el diagnóstico comienza con una muestra de sangre y luego, en caso de encontrar alterados los valores de laboratorio, se realizará una endoscopía digestiva alta con toma de biopsias intestinales para confirmar diagnóstico”. “ El único tratamiento para la enfermedad celíaca en la actualidad es la dieta estricta libre de gluten de por vida . No se deben ingerir alimentos, productos o medicamentos que contengan gluten proveniente de trigo, avena, cebada o centeno (o sus derivados), ya que incluso pequeñas cantidades de gluten pueden ser nocivas”.

. "Aproximadamente el 70% de los pacientes relata una mejoría de los síntomas dentro de las 2 semanas posteriores al inicio de la dieta sin gluten. Al adherir a una dieta sin gluten, los niños normalizan su crecimiento y desarrollo.

Con el cumplimiento estricto de la dieta se normalizan los valores de laboratorio específicos para enfermedad celíaca (anticuerpos) y si bien las alteraciones vellositarias (el daño de la pared del intestino) comienzan a mejorar con el correr de los meses posteriores a la instauración de una dieta sin gluten, la resolución completa puede tardar años.

Los pacientes con enfermedad celíaca (no tratada a largo plazo) tienen un riesgo elevado de complicaciones que pueden ir desde algo leve (diarrea o anemia por ejemplo), a complicaciones de las más graves como linfoma». CONTAMINACIÓN CRUZADA Un alimento que no contiene gluten puede contaminarse por estar en contacto con otros alimentos que lo contengan o bien, por utilizar los mismos utensilios para cocinar o manipular unos y otros, sin higienizarlos correctamente. A esto se lo denomina “contaminación cruzada” y suele ser la dificultad más común en la dieta libre de gluten.

El gluten se usa ampliamente en alimentos procesados; puede estar presente como un ingrediente oculto (espesante, por ejemplo), por lo que es prudente que los pacientes se acostumbren a verificar siempre que sean productos inscriptos en el listado oficial de alimentos libres de gluten de ANMAT.

Lo que sí me parece indispensable aclarar es que no todos los productos “gluten free” o “sin gluten” son aptos para celíacos. Es una tendencia dietética que está creciendo en el último tiempo, tanto en mercados como en restaurantes y generalmente hacen referencia a la oferta de productos que no contienen trigo en su composición o que no tienen ninguna otra harina que el celíaco no debe consumir, pero donde no hay cuidados en la elaboración, almacenamiento ni manipulación del alimento (pudiendo estar contaminado), o que en la preparación contiene otros ingredientes no rotulados SIN TACC como, por ejemplo, dulce de leche de alguna marca no apta, frutos secos comprados a granel, condimentos no rotulados, entre otros. REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE CELIAQUÍA «La reglamentación de la Ley celíaca (Ley N° 26.588, modificada por la Ley N° 27.196) declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten».

« Para la comunidad celíaca es de gran relevancia la reglamentación de esta ley «.

«. «Entendemos como prioridad la necesidad de difusión, información y capacitación en todo lo vinculado a la enfermedad celíaca. Muchos llegan al diagnóstico luego de múltiples consultas y mucho tiempo de malestar. Otro tanto, aún no tienen diagnóstico y siguen padeciendo las consecuencias de convivir con la enfermedad sin tratamiento».

«Por otro lado, una vez diagnosticados, se ven expuestos a la amenaza permanente de la contaminación cruzada y a la discriminación continua por la falta de opciones aptas al momento de comer fuera de casa. Todo esto empeora aún más cuando al comprar alimentos aptos, pagan el doble o más de lo que vale el mismo producto para la población general».

« Las personas con celiaquía tienen necesidades dietarias diferentes. NO es una elección «.

«. «Agradecemos en esta ley también el reconocimiento de una prestación dineraria como cobertura asistencial actualizable destinada a la compra de alimentos. Para la población con enfermedad celíaca, el acceso a opciones alimentarias Sin TACC cualquiera sea el lugar, institución o ámbito, es una necesidad y un derecho«.