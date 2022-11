Hoy 4 de noviembre, te contamos la historia de uno de los mejores temas de Tan Biónica

Lo cierto es que el misterio fue resuelto por el propio Chano años atrás durante una entrevista en la que dio algunas pistas y señaló que la letra fue escrita tras separarse de su ex pareja, quien durante una charla telefónica le había expresado su deseo de irse a vivir a Barcelona.

“Entonces pensé en todas las cosas de la vida lindas que había para hacer, por ejemplo, ir a despejarme a Barcelona, después me di cuenta de que Barcelona no tenía sentido, de ahí surgió la idea de ‘no quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas, no quiero Barcelona”.

“Cuando me dijo ‘Barcelona es con vos’ yo me quedé callado del otro lado del teléfono, llorando en silencio, y ella me preguntó: “¿Hola?”.

“El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo y de una novia que tenía, Vicky, y estaba enfrentando esos dos duelos”, contó años después en otra entrevista. “Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante, como en la película “El día de la marmota”, donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso”.

«Mi viejo la escuchó antes la canción. El 4 de noviembre no pasó, nada. Yo quería hacer una metáfora, en lugar de decir ‘sos insoportable’, quería decir que todos los días me despertaba en la misma rutina. Me bajó esta melodía y yo no la podía tocar, por eso puse La Melodía de Dios».