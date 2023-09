Histórico: los 8 objetos extraterrestres oficializados por el gobierno de EEUU

Bajo la denominación de Oficina de Resolución de Anomalías de Dominio (AARO, por sus siglas en inglés) el sector militar del gobierno norteamericano oficializó avistamientos de UAP (Fenómenos Aéreos No Identificados – antes OVNIS o UFO) y en Infonews te mostramos los videos desclasificados.

El gobierno norteamericano, en el marco del sitio web de la Oficina de Resolución de Anomalías de Dominio (AARO siglas en inglés) desclasificó videos de UAPs (antes OVNIS) los cuales fueron oficializados como objetos no identificados por la fuerza aérea y el ejército de EEUU.

«Nuestro equipo de expertos lidera los esfuerzos del gobierno de los EE. UU. para abordar los fenómenos anómalos no identificados ( UAP ) utilizando un marco científico riguroso y un enfoque basado en datos», señala el doctor Sean Kirkpatrick, director de AARO.

«Desde su creación en julio de 2022, AARO ha tomado medidas importantes para mejorar la recopilación de datos, estandarizar los requisitos de informes y mitigar las posibles amenazas a la seguridad que plantea UAP. Esperamos utilizar este sitio para actualizar periódicamente al público sobre el trabajo y los hallazgos de AARO, y para proporcionar un mecanismo para la presentación de informes de UAP», detalló

La Oficina fue creada para «minimizar la sorpresa técnica y de inteligencia sincronizando la identificación, atribución y mitigación de detección científica, de inteligencia y operativa de fenómenos anómalos no identificados en las proximidades de las áreas de seguridad nacional».

El Departamento de Defensa considera Fenómenos anómalos no identificados ( UAP ) como fuentes de detecciones anómalas en uno o más dominios ( es decir, aerotransportados, marítimos, espaciales y / o transmedianos ) que aún no son atribuibles a actores conocidos y que demuestran comportamientos que no son fácilmente entendidos por sensores u observadores.

Las detecciones anómalas incluyen, entre otras, fenómenos que demuestran capacidades aparentes o material que excede los sobres de rendimiento conocidos. Un UAP puede consistir en uno o más objetos anómalos no identificados y puede persistir durante un período prolongado de tiempo, señala el sitio.

Nota gentileza de Infonews.-