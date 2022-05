Habrían estafado a roqueperenses que hicieron cursos de Auxiliar de Farmacia

Por medio de la red social Facebook, se realizó una denuncia sobre la nulidad de los certificados de los cursos de “Auxiliar de Farmacia” y se alerta sobre dos personas que decían pertenecían al Instituto San Antonio, ellos son Claudia Tevez y Rafael Balvidares, quienes dictaban los cursos en Saladillo, y la zona. De acuerdo a los testimonios, estas dos personas están “prófugos”.

El mensaje en Facebook decía lo siguiente:

“Hola te hablo desde Roque Pérez provincia de Buenos Aires. Te quiero contar un poco de lo que nos pasó en el mes de septiembre del 2017 arrancamos un curso de “auxiliar de farmacia” en la ciudad de saladillo la cual los prof. que dictaban el curso se hacían llamar “centro de capacitación San Antonio ” por CLAUDIA TEVEZ Y RAFAEL BALVIDARES lo cual ellos viven en la ciudad de Chivilcoy y no sólo venían hasta Saladillo sino que hacen la zona también tanto como Azul y Bolívar. Cuestión q los cursos que fueron dictados son truchos no sirven los certificados .. no solo nos robaron plata sino que también nos ilusionaron con crear un futuro”.

“Desearíamos de corazón que toda la gente sepa lo que nos pasó y lo puedan difundir…

ELLOS ESTAN PRÓFUGOS”.

Por su parte, el Instituto ICIEC de Saladillo en donde funciona también en la Cámara de Comercio y dictan el curso de “Auxiliar de Farmacia”, aseguraron que nada tenían que ver con el Instituto de San Antonio.

“El instituto iCiec Saladillo con sede central en Venado Tuerto, provincia de,Santa Fe, comunica que no se hace eco de los comentarios, desacuerdos y falencias que pueda haber ocasionado el tristemente famoso “Instituto San Antonio” , queremos que sepan que nada tenemos que ver con dicho instituto. Los invitamos a todos y cada uno de ustedes a que pasen y vean nuestra reglamentación, habilitación, profesionales ,etc etc.; el hecho de funcionar en la Cámara de Comercio de Saladillo no significa que seamos los mismos. Se pide a la gente que comenta e incita a los demás a pensar que iCiec tiene que ver con el supuesto Instituto antes mencionado por favor dejen de hacerlo o los directivos superiores y dueños del respetable Instituto iCiec tomara acciones legales.

Fuente ABC Saladillo.-

Foto ilustrativa.-