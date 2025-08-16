Habló Mario Lugones sobre el fentanilo contaminado: «Inicié un sumario y los responsables se harán cargo»

Lugones apuntó contra Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio investigado por la Justicia, defendió la tarea de la ANMAT y el rol de su directora, Nélida Agustina Bisio, asegurando que “la gente pude ir muy tranquila a internarse porque el fentanilo que estaba contaminado, el juez (Ernesto Kreplak) lo sacó del mercado. Así que el fentanilo que está, es el que se puede usar”, subrayó.

Al ser consultado sobre la hipótesis que maneja con relación al proceso de fabricación del fentanilo contaminado, fue taxativo: “Una mala praxis”, señalando que ante denuncias contra el laboratorio que elaboraba el producto que “los distintos gobiernos las dejaron pasar. Este es el primer gobierno que le pone un stop a este laboratorio”.

“En la primera inspección encontraron irregularidades. El ANMAT tiene tres direcciones: una de medicamentos, otra de alimentos y una de tecnología. En enero se sube un informe y recién el 12 de febrero le pasan las irregularidades a la directora del ANMAT. A las dos horas, lo cierra”, declaró el ministro.

Sobre la actuación del juez Kreplak, cuestionado por Javier Milei, el ministro de Salud señaló que "estamos de acuerdo con lo que reclaman los familiares: que se resuelva lo antes posible. El Ministerio es querellante, estamos ayudando", añadió, señalando que "ANMAT hizo la denuncia penal, que recayó en el juez federal de La Plata". Sobre la tardanza en tomar la decisión de clausurar el laboratorio, Lugones sostuvo que "inicié un sumario y los responsables se harán cargo de las consecuencias: si hay irregularidades, se tendrán que ir. No vine a hacer lo mismo que los demás, vine a cambiar. El que las hace, las paga". Gentileza de MinutoUno.-

Visiblemente emocionado por el caso que sacude a la opinión pública, el funcionario aseguró que un hecho de estas características “No tiene antecedentes” en la historia., afirmó.