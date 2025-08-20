Guerra por las rutas: los “bitrenes” generaron otro cruce entre Nación y Provincia

El gobierno nacional desreguló ayer martes la circulación de los camiones conocidos como “bitrenes” por las rutas de todo el país y generó una reacción inmediata desde el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ya que consideraron que, a raíz de la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, esa medida es “una bomba a punto de estallar”.

Por resolución del ministro de Economía, Luis Caputo, la circulación de los bitrenes (es decir, camiones que llevan dos remolques con una articulación) fue liberada para toda la red vial del país, a excepción de unos pocos puntos donde se requiere permiso para tomar curvas pronunciadas.

Hasta ahora, la circulación de este tipo de vehículos estaba limitada a ciertas rutas y tramos (cerca de la mitad del tendido total en la Argentina) y se exigía un permiso para cada vehículo. Además, podían recorrer las rutas sólo en ciertos horarios.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo que estas restricciones constituían “un escenario sin lógica”.

Sin embargo, desde la Provincia salieron a advertir que la desregulación constituye un peligro. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, dijo que el gobierno activó “una bomba a punto de estallar”, porque se trata del mismo gobierno que, al cortar toda la obra pública, dejó sin mantenimiento las rutas nacionales, por las que estos vehículos pesados ahora pueden circular libremente.

“Sturzenegger toma una medida que atenta contra la seguridad vial para facilitar el negocio de unos pocos”, lanzó Marinucci.

El gran tamaño y peso del camión junto con su carga y el hecho de que los bitrenes “no doblan de la misma manera que un camión convencional y necesitan mayor distancia de frenado” hace que su circulación por las rutas, especialmente cuando la Nación las tiene “completamente abandonadas”, hace que esta medida sea “un peligro”, dijo el ministro.

El cruce es un nuevo episodio en la guerra entre Nación y Provincia por la obra pública. Ayer, el gobernador Kicillof anunció que enviará un proyecto a la Legislatura para poder hacerse cargo de obras paradas por el gobierno nacional y puso como ejemplo la obra de la autopista Presidente Perón.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info