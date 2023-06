Garro presentó a los precandidatos de JxC en La Plata: “Esta es la única lista que le puede ganar al Kirchnerismo” El intendente de La Plata, Julio Garro, presentó hoy la lista de precandidatos de ‘Juntos por el Cambio’ que competirá en la ciudad durante las próximas elecciones. “Los vecinos van a elegir si quieren volver al pasado o seguir el camino de la transformación”, enfatizó. Durante la conferencia, que se desarrolló este mediodía en el Hotel Howard Johnson, Garro encabezó el lanzamiento oficial de su precandidatura y presentó a los precandidatos a senadores provinciales, concejales y consejeros escolares de la lista ‘Falta Menos Para Vivir Mejor’. “Estamos ante un momento bisagra: en los próximos meses los platenses van a elegir si quieren volver al pasado o seguir por el camino de transformación que empezamos en 2015”, subrayó Garro, de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con vista a los próximos comicios, remarcó que “en estas elecciones vamos a decidir si volvemos a la ciudad apagada, de los negocios oscuros de la política, en la que la plata de la educación iba a los recitales, a esa ciudad de la inundación; o si seguimos en el camino de la ciudad del futuro: la de las obras hidráulicas, las bicisendas, las obras viales, esa que potencia al sector productivo”. En este marco, el Jefe Comunal repasó algunos de los principales hitos de gestión, como los más de 40 kilómetros de obras hidráulicas, el Plan de Gestión del Riesgo, la creación de una extensa red de bicisendas, los 200 kilómetros de asfalto para conectar los barrios y los programas de apoyo al sector productivo. También valoró el mega plan de iluminación LED que alcanza a las distintas localidades, la histórica inversión en educación, la creación del Servicio de Emergencias Médicas (SAME), y la red de prevención inteligente del delito con más de 1.200 cámaras de seguridad analizadas las 24 horas por el Centro de Operaciones y Monitoreo. “Todos los que estamos acá estamos comprometidos con este proyecto de ciudad”, subrayó Garro al presentar a quienes lo acompañarán en la boleta que a nivel nacional y provincial encabezan Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, respectivamente; y continuó: “Yo los conozco a cada uno desde hace años y sé del amor que tienen por la ciudad y del laburo que hacen día a día”. En la misma línea, el intendente remarcó el valor de “elegir personas que hayan pasado por la gestión pública, con trayectoria, que sepan gestionar y trabajar para que todos vivamos mejor”, y aseguró que los referentes que competirán durante las próximas elecciones “tienen la fuerza y la experiencia necesaria”. “Los platenses hicimos muchas cosas juntos. Por eso tenemos que seguir y no vamos a parar hasta lograr la ciudad que siempre soñamos”, concluyó. “DIEGO Y HORACIO ASUMIERON EL COMPROMISO DE DARNOS LA POLICÍA LOCAL A LOS MUNICIPIOS” Dentro de las prioridades para los próximos cuatro años, Garro hizo hincapié en el crecimiento planificado de la ciudad, la expansión de cloacas a todos los barrios y el regreso de una fuerza policial autónoma para garantizar la seguridad de los vecinos. “Tengo el compromiso de Horacio Rodríguez Larreta y de Diego Santilli de que, en caso de ser gobernador, nos va a dar la Policía y también los recursos para mantenerla, la capacitación y los insumos”, aseveró el Jefe Comunal. “Nosotros hemos pedido la Policía Local por mucho tiempo, hemos reclamado por la autonomía y que nos dejen a los intendentes hacernos cargo de la seguridad. No lo hemos conseguido con el actual gobierno de la Provincia y, de hecho, la ciudad contaba con esta fuerza y se nos sacó”, recordó. LOS PRECANDIDATOS Encabezarán la boleta de senadores provinciales por la Octava sección electoral Marcelo Leguizamón, Lorena Tetaz y Enrique Rifourcat; mientras que los platenses Pablo Juliano y Julieta Quintero integrarán la lista de diputados nacionales del espacio. Asimismo, compondrán la nómina de concejales Darío Ganduglia, Florencia Barcia, Gustavo Staffolani, Melany Ailen Horomadiuk, Federico Molla, Luciana Bártoli, Lucas Gabriel Defeis, Vanesa Elena Temporetti, Juan Alberto Conte, Sandra Patricia Blanco, Oscar Kenneth Oppen y Georgina Sacramone. Por otro lado, a la nómina de precandidatos a consejeros escolares la integrarán Emiliano Ezequiel De Martino, Sofía Gualberto, Leandro Arturo Padro, María Cecilia Amparan y Cristian Damián Cheli.