El empresario dio un enigmático mensaje en las redes sociales.
Marcos Galperín, creador de Mercado Libre, encendió las versiones de renovación del piloto argentino Franco Colapinto con la escudería Alpine al compartir un posteo enigmático en sus redes, en donde sugiere que el acuerdo continuará para 2026.
El mensaje, el cuál es un reposteo del CEO de la empresa en Brasil, Sean Summers, apareció en la antesala del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde se cerrará el contrato inicial.
Brasil es la última carrera del vínculo original entre Alpine y Colapinto, que contemplaba presencia del argentino por tres Grandes Premios. Sin embargo, todo indica que habrá continuidad de la alianza.
Se espera que este viernes, coincidiendo con el inicio de las prácticas libres en Interlagos, Colapinto firme la renovación con la escudería francesa.
De confirmarse, Colapinto iniciará el fin de semana en Brasil con un nuevo acuerdo con el equipo francés y proyección extendida para 2026.
Noticias Argentinas.-
Más historias
Un informe determinó que el fentanilo contaminado fue el factor determinante en 38 muertes
Bullrich asume como presidenta del bloque de Libertad Avanza en el Senado: «Dejaré todo»
FARMACIA DE TURNO DEL VIERNES 7 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA LARA