Silvio llegó a Roque Pérez culminando la etapa 10

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Ayer a la mañana, Silvio Magariño arribó a Roque Pérez en el marco de su desafío “Kilómetros Solidarios: 412 km uniendo ciudades”, completando así la etapa 10 de su recorrido.

Cada kilómetro que recorre Silvio es una oportunidad para ayudar. En esta etapa, correspondiente a su llegada a Roque Pérez, la acción solidaria está destinada a colaborar con el tratamiento de Romina Cassidy.

Al llegar, Silvio fue recibido por el intendente, Maximiliano Sciaini; el director de Deportes y Recreación, Horacio Tossi; integrantes de Biciturismo La Paz; y vecinas y vecinos de Roque Pérez, quienes se acercaron para acompañarlo y reconocer su compromiso solidario.

De esta manera, el proyecto “Kilómetros Solidarios” continúa sumando esfuerzos en distintas localidades, demostrando que el deporte y la empatía pueden transformar realidades, uniendo comunidades a través de la solidaridad y la esperanza.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...