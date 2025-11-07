7 de noviembre de 2025

Silvio llegó a Roque Pérez culminando la etapa 10

Redacción

 

Ayer a la mañana, Silvio Magariño arribó a Roque Pérez en el marco de su desafío “Kilómetros Solidarios: 412 km uniendo ciudades”, completando así la etapa 10 de su recorrido.

Cada kilómetro que recorre Silvio es una oportunidad para ayudar. En esta etapa, correspondiente a su llegada a Roque Pérez, la acción solidaria está destinada a colaborar con el tratamiento de Romina Cassidy.

Al llegar, Silvio fue recibido por el intendente, Maximiliano Sciaini; el director de Deportes y Recreación, Horacio Tossi; integrantes de Biciturismo La Paz; y vecinas y vecinos de Roque Pérez, quienes se acercaron para acompañarlo y reconocer su compromiso solidario.

De esta manera, el proyecto “Kilómetros Solidarios” continúa sumando esfuerzos en distintas localidades, demostrando que el deporte y la empatía pueden transformar realidades, uniendo comunidades a través de la solidaridad y la esperanza.-

 

