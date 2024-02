«Francos está firme como rulo de estatua», dijo Milei

El presidente Javier Milei aseguró que el ministro del Interior, Guillermo Francos, está “firme como rulo de estatua” en su gestión.

“Empecé a interiorizarme e ingresar en la política de la mano de Guillermo Francos quien además es mi amigo, al margen de todo, está firme como rulo de estatua”, resaltó Milei.

En declaraciones radiales, el jefe de Estado consideró “especulaciones de los medios” las supuestas sugerencias del ex presidente Mauricio Macri de que ingresen al Gabinete Diego Santilli o Andrés Ibarra.

«No es el tipo de charlas que tengo con él sino cómo se construye un espacio político que represente el cambio y podamos avanzar en las reformas que hagan a Argentina grande nuevamente”, indicó Milei, que se encuentra en Roma.

En tanto, aseguró que aún no decidió quién reemplazará al ex titular de Anses Osvaldo Giordano y a la ex de Minería Flavia Royón, quienes fueron echados ayer.

Además, detalló que tiene “cuatro candidatos técnicos”.

Noticias Argentinas.-