Francos cortó una entrevista telefónica y llamó a un periodista para apretarlo

Al jefe de Gabinete Guillermo Francos se le está complicando defender las atrocidades que comete el Gobierno nacional, que integra sin reparos. Entre respuestas ambiguas y accidentadas, el funcionario siempre intenta relativizar la gravedad de los hechos o dichos del presidente Javier Milei y el resto de su equipo. Sin embargo, este lunes se quedó sin palabras y, enojado por varias repreguntas del periodista Mariano Martín en torno a los episodios de represión contra jubilados y jubiladas, terminó cortando la comunicación. Más tarde, el periodista Roberto Navarro relató que Francos lo llamó por teléfono a su casa y lo «apretó».

«Yo tuitee diciendo lo que había ocurrido (con Francos y el periodista), y el jefe de Gabinete me llama a la noche con muy mal tono, y me dice gritándome: ‘Decime una cosa, ¿vos pensás que yo soy un maleducado?’. Yo me sentí invadido, estaba comiendo con mi mujer y me estaba llamando un hombre muy poderoso del Gobierno. Yo le respondí que sí, que pienso que es un maleducado. ‘Entonces no hay más nada que hablar entre vos y yo, te corto'», respondió Francos a los gritos.

«Entonces vos me llamas para intimidarme», le respondió Navarro y Francos le retrucó: «Tomalo como quieras».

«Que un jefe de Gabinete llame a un director de un medio es de interés público y la gente lo tiene que saber», señaló Navarro.

El director de El Destape relató este lunes el llamado telefónico luego de que ayer, Francos le cortara la comunicación a Mariano Martin.

«Las fuerzas de seguridad actuaron para hacer respetar el orden establecido, las normas y las instituciones y que no se desborde totalmente una expresión que no era la marcha de jubilados sino que era absolutamente armada para generar caos, así que no seamos ilusos, hábleme en serio», dijo Francos durante la entrevista con Mariano Martin en El Destape.

Ante ello, el periodista le respondió: «Le tomo eso como si fuera un razonamiento a atender, pero sígame por un segundo esta lógica, Francos. Usted está diciendo que las últimas dos manifestaciones fueron cruzadas por la política o estuvieron organizadas…ahora, el motivo de la organización original de aquella manifestación era ‘vamos a ir a la plaza -y eso lo habían manifestado los hinchas- para que dejen de pegarle a los jubilados’, es decir, que los episodios represivos son previos a estas marchas más masivas de jubilados.

«No sé cuáles fueron las marchas en las que se reprimieron jubilados», respondió Francos con voz baja, a lo que el periodista lo increpó recordándole que, justamente, la convocatoria de las hinchadas de clubes de fútbol fueron en respuesta -también- a la represión que sufrieron hinchas de Chacarita en una protesta de apoyo a las y los jubilados.

El ministro comenzó a exaltarse, carente de argumentos sólidos ante las pruebas irrefutables de las imágenes y videos, y respondió «eso es lo que estuvo totalmente armado…las últimas dos protestas en la Plaza de los dos Congresos estuvieron totalmente armadas».

«Claro, pero en las últimas hubo represión también», volvió a increparlo el conductor.

«Bueno, ¿me va a escuchar a mí o quiere hablar usted?», interrumpió Francos con la voz notoriamente molesta, tras lo cual cortó la comunicación.