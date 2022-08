Finalmente no se realizó la medida de fuerza de trabajadores en el hospital de Roque Pérez.

En un principio, llevarían a cabo un paro, luego una movilización, pero todo quedó sin efecto y hoy no realizaron ninguna de las dos medidas.

De acuerdo a lo que se nos informa, algunos trabajadores habrían aceptado mejoras en sus haberes, una especie de bonificación y esto sería uno de los motivos por los cuales la medida de fuerza habría quedado sin efecto.

Debemos destacar que estos reclamos no iban encaminados hacia la parte de los directivos, ni del hospital, ni de salud, sino que eran reclamos para obtener algunas mejoras en la parte económica, mejoras de viáticos, horas extras, SAMO y sueldos, pero también se solicitaba en una nota (que tenemos en nuestro poder), el cambio en la jefatura de personal del hospital. También se debe aclarar que dicha nota no fue firmada por todos los trabajadores, ya que hubo quienes por diversos motivos no la firmaron.

Cabe destacar que también se solicitaba la recategorización de varios trabajadores, pero esto no es factible, debido a que el ejecutivo municipal está trabajando con un presupuesto del año anterior, ante la no aprobación del presupuesto nuevo por parte de la mayoría de los concejales roqueperenses (ver notas anteriores y/o videos publicados por este medio).

Aclaramos que este medio informa lo que parte de los trabajadores nos dice, ya sea en llamadas o por mensajes de whatsapp, no vivimos dentro del hospital local, ni tenemos cámaras ocultas allí.-

Foto: Carlos Zampini.-