El Consejo Escolar de Roque Pérez informa:

El Consejo Escolar informa que se encuentran en su Sede para la entrega los certificados de los siguientes cursos del CEA N°23

 GESTION Y ADMINISTRACION AGROPECUARIA 2012 – 2015 – 2018 – 2021 – 2022

 EL TRABAJO DEL AUXILIAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2018 – 2019

 MANIPULADOR DE ALIMENTOS 2017 – 2018 – 2019

 INTRODUCCION A LA JARDINERIA 2014 – 2016 – 2019 – 2021

 REPOSTERIA BASICA 2020 – 2022

 ELABORACION DE PANIFICADOS 2020 – 2021

 INTRODUCCION AL TURISMO 2020 – 2021

 ELABORACION DE CHOCOLATES Y BOMBONES 2021 – 2022

 HUERTA FAMILIAR 2017 (BEGUERIE)

 ELABORACION DE ALFAJORES REGIONALES 2018 – 2019 – 2020

 PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES 2018

 CULTIVO DE PLANTAS AROMATICAS Y MEDICINALES 2018 – 2019

 PRODUCCION DE LICORES 2019

 TALLER DE CARPINTERIA Y RECICLADO DE MADERAS 2018

 PRODUCCION DE CONSERVAS DULCES Y SALADAS 2019.

Acerca de Redacción

¿QUIÉNES HACEMOS ESTE MEDIO? ***Carlos Zampini. Director de este medio. Jefe de Redacción y Contenidos desde agosto de 2008 de este medio. Periodista/Locutor Matriculado/Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas. SIPREBA Nº 2524 (Sindicato de Prensa de Bs. As.). ***Flavia Farias: Redacción. Técnica en Política, Gestión y Comunicación egresada de la Universidad Nacional de Avellaneda. Prensa del Movimiento Evita de Roque Pérez. Colaboradores especiales y coberturas fuera de Roque Pérez: ***Lidia Teresa López, sección cultura y educación. Investigaciones y redacciones especiales. ***Luca Zampini (Ediciones digitales, videos, etc.). ***Olivia Zampini e Ignacio Lazzero (Sección Deportes). RPEREZNETONLINE.COM.AR Desde agosto de 2008 informando con la verdad. E-MAIL: [email protected]

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