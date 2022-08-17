El Consejo Escolar de Roque Pérez informa:

El Consejo Escolar informa que se encuentran en su Sede para la entrega los certificados de los siguientes cursos del CEA N°23
GESTION Y ADMINISTRACION AGROPECUARIA 2012 – 2015 – 2018 – 2021 – 2022
EL TRABAJO DEL AUXILIAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2018 – 2019
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 2017 – 2018 – 2019
INTRODUCCION A LA JARDINERIA 2014 – 2016 – 2019 – 2021
REPOSTERIA BASICA 2020 – 2022
ELABORACION DE PANIFICADOS 2020 – 2021
INTRODUCCION AL TURISMO 2020 – 2021
ELABORACION DE CHOCOLATES Y BOMBONES 2021 – 2022
HUERTA FAMILIAR 2017 (BEGUERIE)
ELABORACION DE ALFAJORES REGIONALES 2018 – 2019 – 2020
PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES 2018
CULTIVO DE PLANTAS AROMATICAS Y MEDICINALES 2018 – 2019
PRODUCCION DE LICORES 2019
TALLER DE CARPINTERIA Y RECICLADO DE MADERAS 2018
PRODUCCION DE CONSERVAS DULCES Y SALADAS 2019.