Finalizó la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2025 en Roque Pérez

Con la realización de la disciplina Cocineros Bonaerenses el miércoles 16 de julio en el Predio del Bicentenario, concluyó la etapa local de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2025 en Roque Pérez.

Durante el desarrollo de las distintas jornadas se llevaron a cabo las competencias de Artes Plásticas, Fotografía, Literatura y Cocina, quedando seleccionados y seleccionadas para representar al distrito en la etapa Regional:

Artes Plásticas, Fotografía y Literatura

• Pintura Sub 18: Ailín Porcel de Peralta

• Dibujo Sub 18: Noralí Villar

• Objeto artístico Sub 18: Lourdes Franchi

• Dibujo Sub 15: Kiara Costello

• Objeto artístico adultos mayores: Delia Neira

• Fotografía adultos mayores: Raquel Santellán

• Literatura – cuento: José María Rinaldi

• Literatura – poesía: Rosa Pissani

• Literatura – cuento Sub 18: Ambrosi Verá

Cocineros Bonaerenses

• Plato postre adulto mayor: Hortencia Antico

• Plato principal: Juliá Redín

• Postre Sub 18: Ángela Cruce

• Postre Sub 15: Delfina Couture

• Plato Sub 15: Maite Labiaguerre

El director de Cultura del Municipio de Roque Pérez, Fernando Olasagaste, expresó su agradecimiento a cada participante por su dedicación, talento y entusiasmo en esta etapa local de los Juegos Bonaerenses 2025.

Próximamente, se darán a conocer las fechas y lugares donde se desarrollará la etapa Regional de los JB 2025.-

