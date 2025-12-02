FERNANDO GRAY ADVIRTIÓ SOBRE MILLONES DE HECTÁREAS BAJO EL AGUA Y PÉRDIDAS PREVISTAS POR CASI 2.000 MILLONES DE DÓLARES

El intendente de Esteban Echeverría y referente de la Corriente Federal, Fernando Gray, mostró su preocupación sobre las consecuencias de las inundaciones que afectan desde hace meses a distintas zonas del interior de la provincia de Buenos Aires. Proyecciones recientes estiman que el escenario podría generar pérdidas incluso aún mayores en 2026, cercanas a los 2.000 millones de dólares.

«Me preocupa profundamente la paralización de la obra pública por parte del gobierno nacional y la necesidad de limpieza y saneamiento de los márgenes y lechos del río Salado. Esto genera una situación que hoy ya no es un simple alerta: es un daño concreto tremendo sobre millones de hectáreas productivas. Toda la región ya se ha convertido en un escenario de riesgo evitable. Hay que entender que la obra pública no es un gasto, es una necesidad que apalanca a la producción y el trabajo», manifestó el jefe comunal, quien se mantiene en contacto permanente con productores y asociaciones de la región afectada por el avance del agua.

Datos obtenidos mediante imágenes satelitales indican que, de las 17 millones de hectáreas que integran la cuenca del río Salado, unas 6 millones se encuentran bajo inundación o anegación. Los partidos bonaerenses más comprometidos son: Bolívar, Bragado, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, Daireaux, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Las Flores, Lincoln, San Miguel del Monte, Nueve de Julio, Puan, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen y 25 de Mayo, entre otras.

Gray señaló la imperiosa necesidad de motorizar rápidamente el Plan Maestro del Salado, como así también destinar partidas presupuestarias acordes a las necesidades que están atravesando los productores de las zonas afectadas.

Gentileza: Prensa Fernando Gray.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...