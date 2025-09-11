FELIZ DÍA DÍA DEL MAESTRO/A!

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Se celebra el Día del Maestro en honor a Domingo Faustino Sarmiento, considerado el «padre del aula» en Argentina y una figura fundamental en la educación latinoamericana.

Se lo considera un día para valorar la educación y la importancia de los docentes en la sociedad.

El 11 de septiembre de 1888 falleció Domingo Faustino Sarmiento. Esta fecha se eligió como homenaje a su legado y a su incansable labor en pro de la educación.

Conferencia de Panamá: En 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, se decidió establecer el 11 de septiembre como el Día del Maestro para todo el continente americano. Esta decisión se tomó en honor a Sarmiento y como reconocimiento al trabajo de todos los docentes.

Domingo Faustino Sarmiento fue un político, escritor, periodista y educador argentino que dedicó gran parte de su vida a promover la educación en su país. Consideraba que la educación era la clave para el progreso y el desarrollo de una nación.

Durante su presidencia, impulsó la creación de escuelas y bibliotecas en todo el territorio argentino, y fomentó la formación de maestros.

El Día del Maestro es una oportunidad para reconocer y agradecer la labor de todos los docentes. Es un día para reflexionar sobre la importancia de la educación y el papel fundamental que desempeñan los maestros en la formación de las nuevas generaciones.

El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Esta fecha, que este año cae jueves, es feriado solo para el sector educativo: no tienen clases los alumnos de escuelas en todos sus niveles ni tampoco trabajan docentes y personal del sector educativo.

En tanto, no representa un feriado a nivel nacional, por lo que el resto de las actividades no tendrá asueto ni el día libre.

Gentileza Noticias Argentinas.-

De rpereznet.com.ar: Ser maestro o maestra es algo muy importante ya que ellos y ellas son los encargados de educar, junto a las familias a los niños, niñas y adolescentes. Cuando alguien hace algo bueno generalmente se dice la frase «¡Que maestro!» y a los grandes torneos de algunos deportes se los denomina «Torneo de Maestros» (Masters), por su importancia, un Master es el torneo de mayor importancia en esos deportes.-

FELIZ DÍA!!!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...