18 de febrero de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FATE cerraría una fábrica y dejaría 920 empleados sin trabajo

Redacción 2 horas atrás

La histórica fábrica argentina de neumáticos clausuraría su planta de San Fernando y dejaría a 920 trabajadores en la calle.

Noticia en desarrollo.

Gentileza de MinutoUno. M1.-

 

Más historias

En medio de las críticas, la CGT brindará este miércoles una conferencia de prensa para explicar su postura

1 hora atrás Redacción

Axel Kicillof estará en la Laguna de Lobos

3 horas atrás Redacción

Cambios en la reforma laboral: aliados al Gobierno se plantan para pedir la baja del artículo de licencias médicas

3 horas atrás Redacción