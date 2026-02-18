FATE cerraría una fábrica y dejaría 920 empleados sin trabajo

Redacción 2 horas atrás Comparte esto: Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Más Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva) Tumblr Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit Compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva) Pocket La histórica fábrica argentina de neumáticos clausuraría su planta de San Fernando y dejaría a 920 trabajadores en la calle. Noticia en desarrollo. Gentileza de MinutoUno. M1.- Me gusta esto:Me gusta Cargando... Post navigation Anterior Axel Kicillof estará en la Laguna de LobosSiguiente En medio de las críticas, la CGT brindará este miércoles una conferencia de prensa para explicar su postura Más historias Noticias En medio de las críticas, la CGT brindará este miércoles una conferencia de prensa para explicar su postura 1 hora atrás Redacción Noticias Axel Kicillof estará en la Laguna de Lobos 3 horas atrás Redacción Noticias Cambios en la reforma laboral: aliados al Gobierno se plantan para pedir la baja del artículo de licencias médicas 3 horas atrás Redacción
Más historias
En medio de las críticas, la CGT brindará este miércoles una conferencia de prensa para explicar su postura
Axel Kicillof estará en la Laguna de Lobos
Cambios en la reforma laboral: aliados al Gobierno se plantan para pedir la baja del artículo de licencias médicas