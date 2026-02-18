En medio de las críticas, la CGT brindará este miércoles una conferencia de prensa para explicar su postura

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La CGT brindará este miércoles a las 11 una conferencia de prensa desde la sede de Azopardo para explicar la convocatoria que hizo a un paro general sin movilización para el jueves próximo, cuando la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral.

El consejo directivo de la organización aclarará los términos de esa resolución después de las críticas suscitadas tanto desde la izquierda como desde los gremios más combativos por la decisión de no acompañar el paro -el cuarto en la era de Javier Milei– con una marcha multitudinaria al Congreso.

Los cotitulares de la central Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) resolvieron esa medida el lunes último después de una reunión de urgencia convocada por Zoom.

De todos modos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, habrá “libertad de acción” para los sindicatos del sector que decidan movilizarse.

En efecto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran un grupo de sindicatos de la CGT y las dos CTA, se movilizará el jueves desde las 12 hacia el Congreso, en rechazo a la norma impulsada por el Poder Ejecutivo.

“El paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa. Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín. En las últimas horas, el repudio a la ley empezó a crecer rápidamente. Debemos seguir presionando. Tenemos que garantizar que sea un paro activo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

