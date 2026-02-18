Paro nacional por 48 horas desde la medianoche de conductores navales contra la reforma laboral de Milei

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El sindicato de Conductores Navales (SICONARA) anunció ayer martes que desde las 00:00 horas de hoy miércoles, y por el término de 48 horas, llevará adelante un paro nacional que alcanzará a todas las ramas de la actividad como marina mercante, remolcadores y pesca contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

La medida se adoptó ante la iniciativa que “pretende excluir al personal embarcado de la ley de Contrato de Trabajo, dejándolo fuera de la protección laboral básica y ubicándolo bajo el Código de Comercio, lo cual es una negligencia que reclamamos sea excluida ahora en Diputados luego de su aprobación en el Senado”, señaló el secretario general del gremio, Mariano Vilar, quien agregó que el sector se movilizará el jueves al Congreso.

La medida de fuerza se realizará en conjunto con la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fesimaf), desde donde sostuvieron que esta reforma, de aprobarse tal como está redactada, constituye “un ajuste laboral que atenta contra principios protectores elementales, deteriora las condiciones del transporte marítimo y generará impactos operativos directos sobre la logística y el comercio exterior del país».

Vilar remarcó que los Conductores Navales “somos trabajadores argentinos en Argentina, en tierra o en el mar, y debemos regirnos por los mismos derechos que el resto. Pretenden excluirnos incluso del alcance de la Justicia Laboral, ubicándonos bajo el Código de Comercio como si no fuéramos trabajadores, incluyéndonos en otro regímenes, cómo los que se encuentran privados de su libertad”.

En ese sentido advirtió que el paro de 48 horas “forma parte de la continuidad del plan de lucha” y que nuestra organización no descarta profundizar las medidas, incluyendo por tiempo indeterminado, en caso de no obtener respuestas.

Los sectores del Fesimaf

Las actividades que se plegarán al paro de 48 horas son remolcadores de empuje de carga seca y/o carga liquida; buques tanques, portacontenedores y de carga; buques en tareas de offshore y buques remolcadores de maniobra portuaria.

También buques areneros de Buenos Aires y del Litoral; lanchas de amarre y practicaje; lanchas colectivo, de turismo, paleros y de recolección y buques pesqueros, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales.

Buques tanques, portacontenedores y de carga son apenas algunas de las actividades que se pliegan.

