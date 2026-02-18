Axel Kicillof estará en la Laguna de Lobos

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof estará en Lobos hoy miércoles 18 de febrero.
De acuerdo a la información suministrada a este medio, el mandatario bonaersense tendrá un encuentro relacionado con la producción, el cual se desarrollará el camping principal del Club de Pesca Lobos, aunque el horario aún no ha sido confirmado, ya que también participaría en Navarro de la inauguración de una celda de relleno sanitario junto al intendente Facundo Diz.
En la Laguna de Lobos, Kicillof estará acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.-
Foto de archivo.-
Más historias
En medio de las críticas, la CGT brindará este miércoles una conferencia de prensa para explicar su postura
FATE cerraría una fábrica y dejaría 920 empleados sin trabajo
Cambios en la reforma laboral: aliados al Gobierno se plantan para pedir la baja del artículo de licencias médicas