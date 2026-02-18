18 de febrero de 2026

Axel Kicillof estará en la Laguna de Lobos

Redacción 2 horas atrás
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof estará en Lobos hoy miércoles 18 de febrero.
De acuerdo a la información suministrada a este medio, el mandatario bonaersense tendrá un encuentro relacionado con la producción, el cual se desarrollará el camping principal del Club de Pesca Lobos, aunque el horario aún no ha sido confirmado, ya que también participaría en Navarro de la inauguración de una celda de relleno sanitario junto al intendente Facundo Diz.
En la Laguna de Lobos, Kicillof estará acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.-
