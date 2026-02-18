Cambios en la reforma laboral: aliados al Gobierno se plantan para pedir la baja del artículo de licencias médicas

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El rechazo al polémico artículo del proyecto de reforma laboral sobre la reducción de salarios por licencias médicas fue manifestado en las últimas horas por varios dirigentes aliados al oficialismo que piden darlo de baja, al igual que lo hicieron sectores de la oposición.

De cara al tratamiento del proyecto en la Cámara baja, el jefe de la bancada de diputados del PRO, Cristian Ritondo, sostuvo desde su cuenta de X que “la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”.

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, adelantó que los diputados de los bloques Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca «no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT)”.

“Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse”, manifesto Sáenz en la red social X.

Y agregó: “Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”.

En la misma línea se pronunció Oscar Zago, diputado cercano al bloque de La Libertad Avanza: “Hay artículos que se aprueban con una velocidad admirable… casi tanto como el silencio posterior”, deslizó en X.

Y remarcó que “la reforma laboral necesita modernización urgente y el MID va a acompañar, siempre y cuando se elimine el artículo 44. Modernizar no es votar a libro cerrado”.

En la vereda de enfrente, el ministro de Salud de la gestión bonaerense de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak, se refirió al tema y advirtió que “uno de los principales problemas epidemiológicos en Argentina y el mundo son las enfermedades crónicas”.

“Requieren controles, cuidados y tratamientos continuos y a tiempo. Si la reforma laboral saca ese tipo de licencias y descuentan del sueldo cuando tenés que cuidarte, va a generar un inmenso aumento de la morbimortalidad”, advirtió en X.

Recordó que “otro problema es el cuidado que se le debe dar a las enfermedades contagiosas, como tuberculosis o sarampión, o las enfermedades mas complejas que requieren mayores tiempos de cuidados, tratamientos y en muchos casos reducción de todo tipo de actividades, como la laboral, por ser pacientes inmunocomprometidos”.

“Es un verdadero descalabro. Inhumano por donde se lo mire. No lo podemos normalizar”, cerró el funcionario opositor.

Noticias Argentinas.-

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. (Foto: Archivo NA)

(Foto: Archivo NA).-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...