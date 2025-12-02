FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL MARTES 2: FARMACIA ROQUE PÉREZ

Redacción 11 horas atrás Comparte esto: Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Más Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva) Tumblr Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva) Pocket Farmacia de turno en Roque Pérez del martes 2 de diciembre: Farmacia Roque Pérez, ubicada en calle 9 de Julio 1280.- Me gusta esto:Me gusta Cargando... Post navigation Anterior Kicillof advirtió que el endeudamiento debería ser un “trámite” y anunció un giro para los municipiosSiguiente Javier Milei encabezará el domingo próximo acto de presentación de los seis F-16 Más historias Noticias Murió tras ser atacado por una leona en un zoo de Brasil 2 horas atrás Redacción Noticias Cambios en la VTV 4 horas atrás Redacción Noticias FERNANDO GRAY ADVIRTIÓ SOBRE MILLONES DE HECTÁREAS BAJO EL AGUA Y PÉRDIDAS PREVISTAS POR CASI 2.000 MILLONES DE DÓLARES 4 horas atrás Redacción
Más historias
Murió tras ser atacado por una leona en un zoo de Brasil
Cambios en la VTV
FERNANDO GRAY ADVIRTIÓ SOBRE MILLONES DE HECTÁREAS BAJO EL AGUA Y PÉRDIDAS PREVISTAS POR CASI 2.000 MILLONES DE DÓLARES