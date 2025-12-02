Javier Milei encabezará el domingo próximo acto de presentación de los seis F-16

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El presidente Javier Milei encabezará el domingo próximo el acto de presentación de los seis aviones de caza F-16 A/B Fighting Falcon, comprados por el Ministerio de Defensa a Dinamarca para equipar a la Fuerza Aérea.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, los seis aviones que llegarán al Área Material de Río Cuarto (ARMACUAR) serán presentados el domingo con la presencia del mandatario y de gran parte del Gabinete.

Este evento que tendrá lugar en horas de la mañana simboliza un cambio de doctrina dado que la Argentina recuperará capacidad de interceptación supersónica luego de la baja de los Mirage en 2015.

Las características

Los F-16 son aeronaves de combate de cuarta generación, modernizados al estándar «Tape 6.5», similares a los utilizados por fuerzas aéreas de la OTAN en Europa. Cuentan con un radar capaz de rastrear blancos en simultaneo con un alcance de más de 100 km.

Sin embargo, el punto central del acuerdo con Estados Unidos es el paquete de armas, que incluye misiles AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder y bombas guiadas para ataque a tierra.

El mandatario participó, de manera virtual, durante la compra de los aviones de combate junto al ministro de Defensa, Luis Petri, quien viajó a Copenhague para formalizar la operación.

Las aeronaves fueron valuadas en 340 millones de dólares por 24 aviones operativos y 1 bloque para repuestos/entrenamiento en tierra. Los armamentos, por su parte, configuran paquete estimado en 310 millones de dólares que incluye los misiles, pods de reconocimiento y sistemas de guerra electrónica.

Noticias Argentinas.-

