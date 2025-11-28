Redacción 6 horas atrás Comparte esto: Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Más Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva) Tumblr Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva) Pocket FARMACIA DE TURNO DEL VIERNES 28 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SCHIAVI, UBICADA EN AVENIDA MITRE 1257.- Me gusta esto:Me gusta Cargando... Post navigation Anterior Desagote de piletas: días y horarios habilitados en Roque PérezSiguiente Bullrich apoyó a Verón apelando a Maradona: “La pelota no se mancha” Más historias Noticias Se recuperaron más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado en todo el país 2 horas atrás Redacción Noticias Caso ANDIS: ordenaron secuestrar el celular de un empresario imputado y el dispositivo no aparece 4 horas atrás Redacción Noticias Bullrich apoyó a Verón apelando a Maradona: “La pelota no se mancha” 6 horas atrás Redacción
Más historias
Se recuperaron más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado en todo el país
Caso ANDIS: ordenaron secuestrar el celular de un empresario imputado y el dispositivo no aparece
Bullrich apoyó a Verón apelando a Maradona: “La pelota no se mancha”