Desagote de piletas: días y horarios habilitados en Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez informa a la comunidad que se encuentran establecidos los días y horarios permitidos para realizar el desagote de piletas de natación, con el objetivo de evitar inconvenientes en la vía pública y en la red de desagües.

Las jornadas habilitadas serán los miércoles y domingos, en el horario comprendido entre las 22:00 y las 06:00 horas.

Esta medida busca prevenir anegamientos, desbordes y posibles afectaciones en el sistema de desagote urbano. El respeto de estas disposiciones contribuye al correcto funcionamiento de la infraestructura pública y a la convivencia entre vecinos.

El incumplimiento de esta normativa podrá ser sancionado con multas, conforme a lo establecido en la ordenanza de faltas municipal vigente.-

