El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial en Washington

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol, programado para el próximo 5 de diciembre para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, comunicó Adorni.
Adorni difundió la decisión a través de un mensaje escrito, en el que precisó que el mandatario no participará del evento organizado por la FIFA en la capital estadounidense. “Fin”, cerró el funcionario en su escueto anuncio.
Noticias Argentinas.-
