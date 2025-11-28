Bullrich apoyó a Verón apelando a Maradona: “La pelota no se mancha”

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, se metió en la interna de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al expresar públicamente su apoyo a Juan Sebastián Verón y lanzar duras críticas contra el actual presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

“Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre”, escribió Bullrich en su cuenta de X (ex Twitter), al tomar posición en medio del debate abierto en el seno del fútbol argentino respecto del futuro institucional de la AFA y la Copa a Rosario Central.

La funcionaria, que asumirá su banca en el Senado a partir del 10 de diciembre, agregó: “Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios”.

En su mensaje, Bullrich cerró con una frase de fuerte tono simbólico: “La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”.

La publicación que destaca la Agencia Noticias Argentinas se dio en el marco de un creciente malestar de algunos dirigentes del fútbol argentino con la conducción de Tapia y tras los recientes movimientos de Verón, actual presidente de Estudiantes de La Plata.

Noticias Argentinas.-

