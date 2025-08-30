Redacción 2 horas atrás Comparte esto: Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Más Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva) Tumblr Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva) Pocket FARMACIA DE TURNO DEL SÁBADO 30 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SCHIAVI, UBICADA EN MITRE 1257.- Me gusta esto:Me gusta Cargando... Sigue leyendo Anterior Adorni, sobre los audios de Karina Milei: «Si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes»Siguiente Renunció el presidente del INTI, Daniel Afione, en medio de denuncias por vaciamiento y conflictos de interés Más historias Noticias Renunció el presidente del INTI, Daniel Afione, en medio de denuncias por vaciamiento y conflictos de interés 48 minutos atrás Redacción Noticias Adorni, sobre los audios de Karina Milei: «Si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes» 3 horas atrás Redacción Noticias El impuesto a los combustibles se ajustará por inflación y se vienen nuevos aumentos de las naftas 4 horas atrás Redacción
Más historias
Renunció el presidente del INTI, Daniel Afione, en medio de denuncias por vaciamiento y conflictos de interés
Adorni, sobre los audios de Karina Milei: «Si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes»
El impuesto a los combustibles se ajustará por inflación y se vienen nuevos aumentos de las naftas