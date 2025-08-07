7 de agosto de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO DEL JUEVES 7 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SALINAS

Redacción 2 horas atrás

FARMACIA DE TURNO DEL JUEVES 7 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SALINAS, UBICADA EN AVENIDA PRESIDENTE PERÓN 406, ESQUINA MASSSOBRIO.-

 

Más historias

Denuncian que Javier Milei se reunió con un empresario con identidad falsa

57 minutos atrás Redacción

Comenzó la vigilia por San Cayetano: cientos de devotos se acercan al santuario del patrono del trabajo

3 horas atrás Redacción

Lilia Lemoine le pidió a Victoria Villarruel que “renuncie” y “siga” un proyecto en su “propio nombre”

4 horas atrás Redacción