Denuncian que Javier Milei se reunió con un empresario con identidad falsa

La consulta a Interpol había sido elevada por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien también solicitó colaboración a la embajada de Singapur para obtener más información sobre el empresario.
El fiscal Taiano había requerido colaboración a la embajada de la República de Singapur en la Argentina, y al Departamento Interpol a fin de que proporcionen los datos de identificación del CEO de Kip Protocol, la empresa que generó $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Milei el 14 de febrero pasado.
Gentileza de Minuto Uno.-
Julien Peh y Javier Milei.-
