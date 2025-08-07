Denuncian que Javier Milei se reunió con un empresario con identidad falsa

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA ha sumado un nuevo y misterioso capítulo que salpica directamente al presidente Javier Milei, luego que Interpol Singapur informara a la Justicia argentina que no tiene registros de Julián Peh, el enigmático CEO de Kip Protocol, quien se reunió con el mandatario y está imputado en la causa.

La respuesta del organismo internacional agrava las dudas sobre la verdadera identidad de Peh. Sorprendentemente, no existen registros migratorios de su visita al país, a pesar de la existencia de fotos y videos que documentan sus encuentros con el Presidente en octubre de 2024.

Esta situación sugiere que el libertario podría haberse reunido con una persona que utilizaba una identidad falsa, lo que añade un elemento de extrema gravedad al escándalo que rodea a la criptomoneda.

«O dio un documento falso o dejan entrar a cualquiera y tuvieron que poner un dato» , serían las hipótesis de este nuevo escándalo que salpica al mandatario, de acuerdo con C5N. , serían las hipótesis de este nuevo escándalo que salpica al mandatario, de acuerdo con C5N.

La consulta a Interpol había sido elevada por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien también solicitó colaboración a la embajada de Singapur para obtener más información sobre el empresario.

octubre del año pasado, se reunió con el Presidente pero no figuran ingresos ni egresos en Migraciones. El supuesto Peh estuvo en la Argentina en, se reunió con el Presidente pero no figuran ingresos ni egresos en El fiscal Taiano había requerido colaboración a la embajada de la República de Singapur en la Argentina, y al Departamento Interpol a fin de que proporcionen los datos de identificación del CEO de Kip Protocol, la empresa que generó $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Milei el 14 de febrero pasado. Gentileza de Minuto Uno.- Julien Peh y Javier Milei.-

