Falleció ayer Yuyo Noé, el artista del caos

Luis Felipe “Yuyo” Noé, maestro de la pintura argentina falleció ayer, a sus 91 años, rodeado del afecto de su familia.

Yuyo Noé fue un artista político. De los que no callan. Sacaba su arte del caos. Pintó los cuerpos arrojados al mar por los genocidas durante la dictadura. Pintó a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán. “Cuando recién llegué a París en 1976, al poco tiempo se informaba que estaban ya arrojando cuerpos desde avionetas al río de La Plata, pero en el país no se sabía realmente lo que pasaba, y de esto no se empezó a hablar sino 20 o 25 años después”, contó alguna vez sobre su obra «Vivos para siempre».

“El caos en Argentina no deja de ser parecido al caos de Francia o Alemania sencillamente porque el caos es todo lo que nos envuelve. El desafío es mostrar qué carajo significa ser occidentales porque nos estamos haciendo como entidad. Yo me pienso más latinoamericano que argentino. La grupalidad nos hace ante el mundo, no una Argentina aislada. Enunciativamente es entendernos como pueblo de América Latina, antes que decir soy argentino, uruguayo, paraguayo… esas son pequeñas anécdotas”, contó el artista en una de sus últimas entrevistas en Revista Cítrica.

Luis Felipe Noé nació en Buenos Aires el 26 de mayo de 1933. En 1951, inició la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) mientras se formaba en el taller de pintura del maestro Horacio Butler.

Se desempeñó como critico de arte en Diario El Mundo y en 1959 tuvo su primera exposición individual en la prestigiosa Galería Witcomb, de la Ciudad de Buenos Aires, momento en el que inició su amistad con grandes artes visuales argentinos como Alberto Greco, Rómulo Macció y Jorge de la Vega.

Junto con Macció, de la Vega y Ernesto Deira, «Yuyo» Noé conformó el grupo de la Nueva Figuración que marcó los nuevos rumbos del arte argentino del siglo XX. Buscador incansable, Noé supo reinventarse sin perder vigencia como artista.

Además de artista visual, Luis Felipe Noé fue un destacado ensayista y teórico, autor de libros clave Antiestética; El arte en cuestión, Noescritos y Asumir el caos, entre otras publicaciones.

A lo largo de su vida, «Yuyo» Noé fue merecedor de numerosos premios en los que se destacan: el Premio Nacional Di Tella (1963), becas del gobierno de Francia (1961) y de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation (1965 y 1966). Por su trayectoria le han otorgado el Gran Premio de Honor del Fondo Nacional de las Artes (1997) y el Konex Brillante a las Artes Visuales (2002). La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo declaró Ciudadano Ilustre (2006). Premio Homenaje del Banco Central de la República Argentina (2009), Premio a la Trayectoria, Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires (2015), Mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, Cámara de Senadores de la Nación (2017), Premio a la Trayectoria Salón Nacional de Artes Visuales (2019).

Pero nunca se la creyó. En aquella última entrevista con Revista Cítrica habló sobre los consejos: “Creo que los viejos nunca tenemos que dar consejos a los jóvenes por la simple razón de que estamos en un mundo que nos formó pero que ya hoy fue superado. Los valores, las opiniones, siento que ya no le sirve para casi nada a un joven”.

Amigo de «Tato» Pavlovsky y de «Pino» Solanas, fue protagonista junto a ellos de la última película de Solanas (obra póstuma donde trabajó como editor un director de Cine y Audiovisuales de Roque Pérez, Luca Zampini). La película se denomina «Tres en la deriva del acto creativo» y en ella se reflejan conversaciones y reflexiones entre Fernando «Pino» Solanas, Eduardo «Tato» Pavlovsky y Luis Felipe «Yuyo» Noé, y además se lo ve a Noé realizando sus obras de arte.

Tres artistas que ya no están, pero que dejaron sus obras para ser recordados por y para siempre!

