La ex primera dama Fabiola Yañez declaró este martes durante cuatro horas ante el fiscal Ramiro González en la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández.

La ex primera dama prestó declaración desde Madrid, donde reside actualmente, a través de la plataforma Zoom. La comunicación de Yañez con el fiscal se inició pasadas las 10 y finalizó cerca de las 15.

En tanto, la abogada Silvina Carreira, que representa a Fernández, sostuvo que esa audiencia no era «válida» y planteó que si la ex primera dama «puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación».

Y se preguntó entonces «por qué» Yañez «no permite las preguntas de esta defensa» para que Fernández «pueda ejercer su derecho constitucional que le corresponde». Carreira aseguró además que «cuando se lo solicite», el exmandatario «va a declarar».

«Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denuncia y la otra a defenderse», reprochó.

La ex primera dama denunció la semana pasada ante la Justicia a Fernández por «violencia física y «terrorismo psicológico», en un hecho que generó conmoción social y repercusiones políticas.

Noticias Argentinas.-