Fabiola Yañez aseguró que el médico presidencial sabía que Alberto Fernández la golpeaba

A pocas horas de declarar vía Zoom ante la Justicia, se conoció otro fuerte testimonio que hizo Fabiola Yañez en el escrito de 20 páginas que entregó al fiscal Ramiro González. Allí afirma que el médico presidencial sabía que Alberto Fernández la golpeaba.

Yañez apuntó contra el jefe de la Unidad Médica Presidencial y doctor de confianza de Fernández, Federico Saavedra, acusándolo haber ocultado una de las agresiones del exmandatario cuando aún no había nacido el hijo de ambos, Francisco.

En el escrito, la ex primera dama narró cómo fue uno de los momentos donde sufrió violencia física en la quinta residencial de Olivos. “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije ´¿que me hiciste?´. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe termino la discusión”.

Además, Yañez contó que la histórica secretaria presidencial, María Cantero, conocía de los constantes ataques que sufría. Al igual que la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad Ayelén Mazzina, quien días atrás aseguró que la ex primera dama “en ningún momento se comunicó” con el Ministerio para pedir ayuda.

“En una oportunidad, le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil, en ese país y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella, y más aún intentar hablarle de lo que vivía”, rememoró Yañez, según el escrito al que accedió Infobae.

Y añade sobre el comportamiento de Mazzina: “Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar, y antes nos sentamos afuera, había un banco, y le dije ´tengo que decirte algo´, le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada, se queda callada. Dice ´no lo puedo creer, Fabi conta conmigo y vení al Ministerio de la Mujer´. No hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice: ´¿estas mejor´? Sentí que me estaba tomando el pelo».

Fabiola Yañez reveló que Alberto Fernández la presionó para hacerse un aborto en 2016

El expresidente Alberto Fernández habría inducido a la ex primera dama Fabiola Yañez a practicarse un aborto, según señaló la mujer en el escrito presentado en la Justicia en la causa por violencia de género contra el exmandatario.

Yañez declaró que, como parte de la violencia sufrida por el exmandatario, en 2016 habría sido forzada a interrumpir un embrazo.

Así lo contó el periodista Jonatan Viale, uno de los que viene investigando el expediente abierto contra Fernández por “violencia física” y “terrorismo psicológico”.

Fabiola Yañez amplía su declaración

La ex Primera Dama Fabiola Yañez fue aceptada como querellante de la causa que le inició al expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, la mujer declarará este martes a las 10 desde Madrid, donde reside actualmente, ante el fiscal Ramiro González a través de la plataforma Zoom.

