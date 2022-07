Explorá tus sentidos en Caminos y Sabores

El gran mercado que del 7 al 10 de julio reúne a emprendedores, chefs y consumidores en La Rural, sorprende con propuestas innovadoras donde el sabor es protagonista: jamón de jabalí ahumado, cannolis helados y snacks caramelizados, son algunas de ellas.

El Gran Mercado Argentino es el lugar ideal para encontrar esos sabores diferentes y originales que, quizás, no nos animaríamos a probar si no tuviéramos la posibilidad de degustarlos. Por eso, del 7 al 10 de julio, Caminos y Sabores es el punto de encuentro de los emprendedores innovadores que sorprenden hasta al paladar del más exigente consumidor.

En esta nota, compartimos tres productos que se salen del molde.

Secretos del Monte, un toque distinto para tus picadas

Desde San Rafael en Mendoza, llegan a Caminos y Sabores los jamones ahumados no tradicionales de Secretos del Monte. Esta empresa familiar, con sus criaderos, comenzó desarrollando productos de carne de jabalí ahumados en su propia casa hasta que en una feria se encontraron con un alemán al que le contaron cómo desarrollaban sus productos y, en la feria siguiente, “reciben la sorpresa de que esa persona les había conseguido un horno de ahumado para mejorar la producción” cuenta Gianina Bianchi, hija de Liliana Pellizzarri y Raúl Bianchi, los fundadores del emprendimiento.

Así, desde el 1 de enero de 2001 pusieron en marcha ese horno para producir su innovador jamón de jabalí curado durante 30 días y ahumado en frío. Sin dudas, el producto estrella que te va a sorprender en el Gran Mercado Argentino. Pero habrá más: “vamos a llevar toda la línea de ciervo, jabalí y ñandú en sus distintas presentaciones”, dice Gianina y adelanta que los visitantes podrán degustar choripanes de jabalí y sándwiches de jamón crudo o de cocido natural.

Otra innovación que van a presentar del 7 al 10 de julio, será la lata de cordero en aceite ahumado que se suma a las que ya comercializan de cerdo, ciervo, ñandú, jabalí y lomito de vacuno. “Las latas de conservas no necesitan cadena de frío y tienen 2 años de vencimiento”, cuenta Gianina que afirma estar expectante por volver a encontrarse con los consumidores de Caminos y Sabores.

Helados Italia, un clásico innovador

Los fanáticos del helado se van a encontrar en esta edición de Caminos y Sabores con una propuesta irresistible: los cannoli siciliano de Helados Italia. Un crocante cucurucho de masa de barquillo pero con forma cilíndrica. “Se crearon porque una clienta de Buenos Aires comía helado en cucurucho y siempre se manchaba la camisa”, cuenta Martín Malowany, uno de los ocho nietos herederos de las recetas del abuelo materno Giuseppe Tramontana, el maestro heladero que llegó de Italia y abrió su primera heladería en Mar del Plata en el año 1972. Hoy ya cuentan con 10 sucursales: ocho en la ciudad balnearia y dos en la ciudad de Buenos Aires.

Este año Helados Italia cumple su 50 aniversario y las recetas se mantienen tan en secreto como en los primeros tiempos. “Lo principal que siempre nos decía mi abuelo es: nunca bajen la calidad de los helados ni alteren las fórmulas”, recuerda Martín. El cannoli siciliano es marca registrada y no solo es la vedete en la heladería, también cuando lo presentaron en la edición de 2019 de Caminos y Sabores se llevó todos los aplausos. A diferencia del clásico de la repostería italiana, estos cannolis están rellenos con helado y bañados en chocolate que se lo deja enfriar. Claro que también están las versiones como el Cannoli Bianco con baño y relleno de chocolate blanco, el Cannoli Oreo (relleno de helado de crema americana, dulce de leche repostero y mini galletitas Oreo), el Cannoli Crocante (con crema americana y crocante de maní) o el Cannoli Dolce (relleno de helado de crema americana repleto de bombones de dulce de leche), entre tantos otros. La historia cuenta que aquella clienta que pidió un helado para no mancharse quedó muy contenta con estas creaciones no hay duda que los clientes actuales se lo agradecen.

Con más de 50 sabores de helados en su cartelera, Martín cuenta que llegan a la heladería desde todas partes del país para probar su especialidad que es el sambayón. Por supuesto no nos dijo el secreto que lo hace tan tentador, pero asegura que esta mezcla de crema de huevo y oporto tiene algo que lo hace muy cremoso. Será del 7 al 10 de julio la oportunidad de probarlo en el Gran Mercado Argentino.

Otros sabores creaciones que reivindican el legado del abuelo Giuseppe son: Primavera calabresa (helado de crema de almendras, pasas al rhum, almendras, maní e higos secos), Chocolate calabrés (chocolate semiamargo, pasas al rhum, almendras y maní), Monte Bianco (helado de americana con dulce de leche repostero y galletitas con chocolate), Cocacho (helado de chocolate, coco rallado y helado de dulce de leche) y Chocolate de la Nonna: “este sabor nos recuerda a nuestra nonna que hacía el chocolate con frutos rojos y le agregaba almendras; nosotros lo hacemos con frutos del bosque y almendras bañadas en chocolate”, explica su nieto.

Con la perfecta combinación entre lo clásico y la innovación, la cuarta generación ya está siguiendo los pasos del fundador Giuseppe. Así que para los fanáticos del helado, la buena noticia es que hay helado Italia para rato.

Nota e imágenes gentileza: Caminos y Sabores.-