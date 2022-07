Cliente «buchoneó» a los mozos por usar celular, el dueño del restaurante le contestó y lo dejó en ridículo

Actualmente, es muy común comentar sobre tu experiencia en un restaurante. Las opciones son muchas, pero los clientes prefieren plataformas como TripAdvidor, los comentarios de Google o las redes sociales. Estas reseñas se volvieron parte fundamental del rubro gastronómico, por lo que los propietarios suelen estar muy atentos: para agradecer, para disculparse por algún error, pero también para dejar sin argumentos a los comensales.

En el último grupo se ubica el episodio que ocurrió en Velamar Costa Brava, un restorán ubicado en Lloret de Mar, Girona (España), cuyo dueño decidió tomarse el tiempo para responderle a un cliente «buchón».

El comensal en cuestión le dio una calificación de 2 estrellas y escribió: “Sitio postureta que aparenta ser lo que no es. El encargado de la terraza mal, no dejó de mirar el móvil ni cuando estábamos pagando (desconecta un poco bro).”

La respuesta del dueño del restaurante se volvió viral

Frente a esto, el dueño del local no se quedó callado: “Menuda reseña campeón. La hemos tenido que leer tres veces y ni así. ¿Aparentamos ser lo que no somos? Algunas veces hay clientes que no encajan o que tienen una idea equivocada del local… aun así, son bienvenidos”, comenzó su descargo.

“Los camareros o encargados llevan comanderos digitales, no móviles, y no son ‘bros’, son profesionales del sector que se esfuerzan mucho para atender hasta clientes como tú. El próximo día el rodaballo te lo pescas tú, ‘primo’”, cerró.

El intercambió llegó a los ojos de la cuenta de Twitter Soy Camarero, un usuario que se caracteriza por compartir situaciones insólitas en restaurantes, quien decidió subirlo a la red social.

«Menudo pieza, tronco. Gran respuesta velamar Costa Brava (Lloret de Mar)», escribió junto a la captura del diálogo. Las consecuencias fueron inmediatas: el tuit se volvió viral, recibió miles de «Me Gusta» y cientos de comentarios de apoyo.

«Como dueño de negocio y tremendamente susceptible a recibir reseñas impagables como esta, debo decir que esta se sale de todas las métricas. La calificación de esta respuesta es Magistral, Nivel Dios como dirían los de la generación Z. De 20 sobre 10. Bravo y apoyo total!«, sumó otro internauta.

«El final es magistral» y «Buena ejecución, impecable estilo, final espectacular, le doy un 10 a la reseña del hostelero», fueron otros de los comentarios que recibió el posteo.

Nota gentileza de Diario Crónica.-