Exhibición de Pádel Adaptado en Roque Pérez. Cuando se dejan las palabras de lado y se hacen acciones

El viernes 7 de febrero, se desarrolló en Roque Pérez una exhibición de pádel adaptado en silla de ruedas, una propuesta inclusiva que promueve la participación en igualdad de condiciones y el acceso al deporte como un derecho.

Porque mucho se puede hablar de inclusión, pero llega un momento en que hay que dejar las palabras de lado y empezar a realizar acciones concretas.

El Municipio de Roque Pérez, a través de las áreas de Deportes, Discapacidad y Salud, promovió y acompañó esta actividad que se llevó a cabo de 19 a 21 horas en la cancha central de La Curva Pádel, ubicada en Sarmiento y Acceso Jorge Dalto. La jornada estuvo a cargo de Nicolás Viera, Jorge Gerstner, Emiliano Huebra y Alberto Filippa, referentes del pádel adaptado, quienes compartieron una exhibición abierta a la comunidad, junto a la profesora Martina Stella.

Estuvieron presentes el intendente Maximiliano Sciaini, la directora del hospital municipal, Micaela Rebón, la directora de Discapacidad, Marcia Peix Chaín, y el director de Deportes y Recreación, Horacio Tossi, entre otros.

El pádel adaptado no es una actividad más: es una acción concreta de inclusión, accesibilidad y garantía de derechos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a participar en actividades recreativas y deportivas, y este tipo de iniciativas permiten que ese derecho se haga efectivo en el territorio.

La accesibilidad es sinónimo de libertad. Cuando los espacios, las canchas y las propuestas se adaptan, se eliminan barreras y se posibilita que todas las personas puedan disfrutar de la ciudad con mayor autonomía, accediendo a entornos y servicios abiertos al público.

Desde la perspectiva de la salud física y mental, la actividad física regular mejora la calidad de vida y el bienestar integral. Las recomendaciones internacionales incluyen explícitamente a las personas con discapacidad, destacando el movimiento como parte fundamental del cuidado, la prevención y la promoción de la salud.

El impacto social del deporte inclusivo es profundo: transforma miradas, derriba estigmas, fortalece vínculos y construye comunidad desde el respeto, la participación y la igualdad de oportunidades.

Cabe destacar que tanto la profesora Martina, como los jugadores, destacaron y les agradecieron a Luciano y a Marcos, propietarios de La Curva Pádel, la excelente predisposición que tuvieron desde que se les propuso esta exhibición.

El Municipio de Roque Pérez agradece a quienes participaron y acompañaron esta jornada, y reafirma su compromiso con una sociedad más inclusiva, accesible y justa, donde el deporte sea un derecho garantizado para todas y todos.-

