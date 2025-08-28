28 de agosto de 2025

Estructura de costos que crece

Redacción 57 minutos atrás

Por Prensa Expotrade.

Según la Universidad Tecnológica Nacional, el índice nacional registró un incremento del 4,03%, en julio.

 

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T), informó que el Índice de Costos Nacionales elaborado para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol) mostró en julio una suba del 4,03%. El resultado estuvo influido por la aplicación del segundo tramo de las paritarias de junio y por variaciones en rubros clave.
Entre los incrementos registrados se destacaron film stretch (7,75%), Seguridad (2,89%), Comunicaciones (1,79%), Energía (1,73%), Alquiler (1,67%) e IPIM (1,65%), mientras que Pallets registró una baja del -0,61%. En el índice con transporte, además de la mano de obra, incidieron alzas en Combustible (4,51%), Reparaciones (5,54%), Material rodante (6,22%), Costo financiero (8,82%), Gastos generales (2,52%) y Peajes (0,19%). En tanto, Lubricantes, neumáticos y Seguros no presentaron variaciones.
Los indicadores de Cedol son elaborados por el C3T-UTN a partir de costos medibles, transparentes y de uso público. El objetivo es reflejar mes a mes las variaciones de la actividad, sin contemplar las improductividades que puedan surgir por factores externos a los operadores.
Este monitoreo permite a las empresas anticipar el impacto de los cambios en la estructura de costos del transporte y la distribución, brindando una herramienta de referencia en un contexto de variaciones constantes.

Gentileza Info TyL.-

