«Estoy totalmente desprotegida», asegura víctima de violencia de género después que le sacaran la tobillera a su ex

Le hizo 16 denuncias desde 2018 por amenazas y agresiones. Recién después que hiciera publicó lo que le pasaba en Crónica la Justicia actuó. El violó las perimetrales, quedó preso pero fue liberado por la pandemia con el dispositivo, que ahora ya no lo tiene. Las limitaciones del botón antipánico que señala la víctima.

Roxana hizo la primera denuncia contra su ex, con quien tiene un hijo, en 2018. Fueron 16 en total fueron por amenazas de muerte, y agresión física, todas después de la separación. Violó las restrcciones de acercamiento y estuvo preso. Por la pandemia fue liberado, le pusieron la tobilllera electrónica pero ahora le notificaron a ella que la Justicia ordenó sacarsela.

«Luego de más de 16 denuncias de amenaza de muerte, la Justicia no actuó y después de hacer público mi caso en Crónica tuvo repercusión y escucharon mi pedido de protección. Las que padecemos violencia, necesitamos medidas de protección reales», dice a Cronica.com.ar Roxana.

Si la Cámara le dejó el botón antipánico a ella.

«No es un dispositivo. Es un número de teléfono al que llamas y van directamente a mi casa porque es el domicilio que tienen registrado o tengo q mandar un mensaje de texto, no WhatsApp indicando domicilio exacto para que venga un móvil», explica la víctima que vive en las afueras de la ciudad de La Plata.

«Tengo que tener en cuenta siempre tener crédito y señal, y un celular rápido, que no tengo. De más está decir, que es una herramienta obsoleta, y que no actúa como «botón antipánico» dado que en una situación de pánico el cuerpo y la mente no están en condiciones de escribir un mensaje de texto con la dirección exacta para q un móvil se haga presente. Ya lo viví, ser perseguida por el agresor mientras manejaba mi auto yendo a mi trabajo«, explica la víctima sobre las limitaciones del sistema.

«El funcionamiento es asi al tocar el icono de mi pantalla de inicio me da la opción de llamar, el sistema da aviso a la policía y a dos contactos que yo elegí, como es un sistema automático, el móvil va dirigido directamente a mi domicilio. Claro que no estoy todo el día en mi casa y ahi que debo escribir un mensaje especificando dirección exacta de donde me encuentro. Este sistema no tiene ubicación satelital, ni telefónica. No se puede mandar Whatsapp lo cual ayudaría un poco mandar ubicación», sostiene.

«Las llamadas no son atendidas por una persona física, sino por un sistema informático, por eso hay que mandar texto», explica.

El imputado ya no tiene la tobillera. Si una restricción de acercamiento, que en otras oportunidades violó, y ella tiene ese sistema en su teléfono para avisar si él no la cumple. «Estoy nerviosa y enojada. Porque de una medida de protección como es la tobillera y el control satelital, saltamos a esto y un perímetro de 200 metros de prohibición de acercamiento que es lo mismo que nada. Anoche se lo conté a mi hijo mayor y aún no hablé con el peque«, relata preocupada.

Como ya sabía que esto iba a suceder, ella se preparó: «estuve en tratamiento todo el mes de diciembre para juntar fuerzas para afrontar esto para q no impacte en mis hijos».

«La bronca es porque la medida venció y la Cámara decide dar como finalizada la medida de la tobillera sin mediar un cuerpo técnico previo, solo utilizando como herramienta o justificativo que la psicóloga del agresor dice que ya está apto para transitar su día a día sin tobillera. Tenemos turno con cuerpo técnico para marzo del 2023, pero la medida ya fue tomada. En la apelación pedimos un previo cuerpo técnico antes de una resolución final, dado que el anterior cuerpo técnico fue en marzo de este año y era muy desfavorable en cuanto a la situación del agresor que se mostraba con bronca, y en una posición acritica«, señala la víctima.

El hijo en común tiene 11 años y no lo ve desde junio del 2019 .«El nene tuvo audiencia con cuerpo técnico y con la jueza y dispusieron q no era conveniente porque tenia mucho miedo«, explica la mamá.

«A él le colocaron la tobillera en septiembre del 2019 y en enero del 2020 con tobillera, me persiguió, chocó y amenazó de muerte. A los 15 días aproximadamente el fiscal decide detenerlo porque mi vida corría peligro. Estuvo preso hasta fines de abril del 2020. Lo liberaron por la pandemia. Le dejaron la tobillera hasta hoy. Tengo miedo. Estoy totalmente desprotegida«, asegura.

