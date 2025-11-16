“Durante más de un año reclamé como padre ante las autoridades del Reino de España”, sostuvo Fernández, y agregó que la Dirección de Migraciones “acaba de extinguir, por irregularidades, una residencia que aquí se presentaba como ‘perfectamente concedida’”.

El exmandatario continuó: “España me escuchó, revisó la documentación y extinguió la autorización otorgada. Los hechos son claros. Basta de Mentiras”, enfatizó.

Este pronunciamiento llega en medio de una disputa legal entre Fernández y Yáñez que incluye, entre otros temas, la tenencia de su hijo, Francisco.

Noticias Argentinas.-