Escándalo $LIBRA: acusado lanzó un fideicomiso para despegar a Milei de la causa

En un intento por mitigar el escándalo del criptoactivo $LIBRA, el «empresario» estadounidense Hayden Mark Davis lanzó un fideicomiso en internet denominado «The Libra Trust». La maniobra se activó minutos antes de una audiencia clave en Nueva York y busca, además, desvincular al presidente Javier Milei del proyecto.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, citando un informe del periodista Hugo Alconada Mon para LA NACION, la página web del fideicomiso afirma que los fondos recaudados con el token se repartirán en subvenciones para pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas.

La jugada judicial y el despegue de Milei

El lanzamiento del portal fue una clara estrategia judicial. Se produjo justo antes de que la jueza federal Jennifer L. Rochon evaluara un pedido de la demanda colectiva («class action») para congelar los fondos de Davis.

Minutos después de la activación del sitio, la jueza Rochon rechazó el pedido de los demandantes de congelar los fondos. La magistrada valoró el compromiso de Davis de preservar la documentación necesaria para garantizar la trazabilidad de los activos, sumado a la iniciativa del nuevo fideicomiso.

Davis y otros acusados enfrentan en Estados Unidos una demanda colectiva que invoca la ley federal que penaliza el crimen organizado (RICO Act), acusándolos de montar una «auténtica fábrica de fraude» en el mercado cripto.

Noticias Argentinas.-NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES FEBRERO: Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda (memecoin) $LIBRA. FOTO NA @JMilei.-

